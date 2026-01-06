Desde ahora, los lectores de El Comercio pueden reportar y denunciar casos de inquilinos morosos o situaciones irregulares en sus propiedades a través del WhatsApp de la campaña Pasa en la Calle +51 939 627 670.

La iniciativa está dirigida a propietarios que enfrentan problemas con inquilinos que no pagan el alquiler, se niegan a desocupar el inmueble o incluso incurren en conductas violentas, pese a los reiterados pedidos y notificaciones.

Todos los reportes recibidos serán evaluados por el equipo periodístico de este Diario y los casos seleccionados formarán parte de un informe especial, así como de publicaciones individuales para visibilizar esta problemática que afecta a cientos de personas.

Para enviar un caso, será necesario detallar la dirección de la propiedad, explicar cuál es el problema específico y adjuntar pruebas que respalden la denuncia, como fotos, videos de situaciones irregulares o violentas, y documentos que evidencien retrasos en los pagos u otras faltas (cartas notariales, mensajes, notificaciones, entre otros).

Si tienes un conflicto con tu inquilino y deseas que tu caso sea investigado y publicado, puedes escribir desde ahora al WhatsApp de Pasa en la Calle y compartir tu denuncia con todos los datos y evidencias correspondientes.