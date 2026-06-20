Durante el encuentro, que se prolongó por cerca de dos horas, ambas autoridades abordaron aspectos relacionados con la próxima visita apostólica, así como diversos temas de la coyuntura nacional e internacional. Como resultado de esta reunión, el Gobierno confirmó que el recorrido preliminar incluirá Lima, Piura, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, mientras el Vaticano continúa afinando los detalles del programa definitivo.

Con las ciudades ya definidas, la atención se traslada ahora a conocer cuáles serán los espacios capaces de albergar las actividades masivas del líder de la Iglesia Católica y qué factores evaluará la Santa Sede antes de validar cada escenario.

Chiclayo

De todas las ciudades incluidas en el itinerario preliminar del papa León XIV, Chiclayo es la que presenta el mayor nivel de avance en la planificación de su eventual visita. No obstante, las autoridades regionales insisten en que se trata únicamente de una propuesta que deberá ser evaluada por la Diócesis de Chiclayo y posteriormente aprobada por el Vaticano dentro del programa oficial del viaje apostólico.

Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque, informó a El Comercio que el Gobierno Regional ha puesto a disposición de la Iglesia dos extensos terrenos ubicados entre los distritos de Reque y Puerto Eten, el área destinada al futuro Terminal Portuario de Lambayeque y el Parque Industrial. Ambos conforman un solo espacio continuo que se extiende desde el litoral hasta la Panamericana Norte y suma aproximadamente 3.000 hectáreas.

El gobernador de Lambayeque, Jorge Luis Pérez, pidió permiso para viajar a la misa solemne del Papa León XIV. (Foto: GORE Lambayeque)

“Nosotros hemos puesto a disposición de la diócesis de Chiclayo y del Vaticano nuestras tierras del terminal portuario de Lambayeque y del parque industrial, ubicadas en Puerto Eten y Reque. Ambos conforman un solo terreno que va desde el mar hasta la Panamericana Norte y suman aproximadamente 3.000 hectáreas”, señaló.

Según la autoridad regional, la extensión permitiría albergar a cerca de cuatro millones de personas, convirtiéndose en uno de los escenarios más grandes considerados para una visita papal en el país. La estimación supera ampliamente el millón y medio de asistentes que, según los cálculos preliminares, podría convocar la celebración central.

Entre las principales ventajas del recinto figura su topografía. De acuerdo con Pérez, se trata de una superficie completamente plana, sin presencia significativa de dunas ni levantamiento de arena, además de disponer de accesos diferenciados por la Panamericana Norte, la autopista y el puerto de Eten. La propuesta también contempla la habilitación de helipuertos para facilitar los desplazamientos del pontífice, las delegaciones oficiales y los equipos de seguridad.

El parque industrial de Lambayeque, que se ubicaría en el área de influencia del terminal portuario. (Imagen referencial de ZEE: Andina)

La iniciativa incorpora además una importante infraestructura temporal para atender la magnitud del evento. El Gobierno Regional plantea habilitar espacios para aproximadamente 250.000 vehículos y medio millón de carpas, así como instalar hospitales modulares, reforzar la presencia del SAMU y desplegar un amplio dispositivo de seguridad con participación de la Policía Nacional, el Ejército y los bomberos.

Más allá de la misa multitudinaria, Lambayeque ha planteado otros puntos de interés vinculados a la trayectoria pastoral de Robert Prevost. Uno de ellos es la Catedral Santa María de Chiclayo, recientemente refaccionada por el Gobierno Regional y donde el hoy pontífice ejerció su ministerio episcopal desde el 2015.

“Estoy muy seguro de que nuestro Santo Padre realizará allí alguna actividad”, sostuvo Jorge Pérez.

Precisamente, una de las iniciativas que las autoridades esperan presentar formalmente al Vaticano es la realización de un “balconazo” desde la fachada de la catedral hacia el parque principal de Chiclayo.

“Estamos evaluando el tema del balcón porque queremos darle la posibilidad de realizar un balconazo ante más de 50.000 o 70.000 personas que podrían congregarse en el parque principal de Chiclayo y en calles aledañas”, afirmó.

Dentro de las propuestas complementarias también figuran el Santuario Virgen de la Paz y una eventual visita a los distritos altoandinos de Incahuasi y Cañaris, localidades estrechamente vinculadas al trabajo misionero desarrollado por Prevost durante su etapa pastoral en el norte peruano.

Papa León XIV montando a caballo en las montañas de Incahuasi, cerca de Chiclayo, cuando era obispo de esta ciudad | Foto: Diócesis de Chiclayo / HANDOUT

“Lo principal es la misa multitudinaria. Después están el Santuario Virgen de la Paz, la Catedral de Chiclayo y las posibilidades de visita a Incahuasi y Cañaris”, señaló Pérez.

El altar principal también ha sido proyectado tomando como referencia la magnitud del evento. Según explicó la autoridad regional, el espacio litúrgico debería albergar a cerca de 3.000 integrantes de la estructura eclesiástica, entre obispos, cardenales, sacerdotes, religiosos, diáconos, coros y monaguillos, además de autoridades civiles e invitados especiales.

El gobernador remarcó, sin embargo, que ninguna de estas actividades ha sido confirmada y que toda la propuesta permanece bajo evaluación de la Santa Sede a través del obispo de Chiclayo, Edinson Farfán, sucesor de León XIV en la diócesis.

“Se puede compartir como propuesta. Sin embargo, debe quedar muy claro que todavía no se trata de algo confirmado”, enfatizó.

Lima y Callao

Aunque el Vaticano aún no oficializa el itinerario definitivo, Lima aparece como una escala indiscutible dentro del recorrido de León XIV. La capital alberga la Nunciatura Apostólica, sede diplomática de la Santa Sede en el Perú y lugar donde tradicionalmente se hospeda el Santo Padre durante sus visitas oficiales, por lo que concentraría tanto actividades protocolares como encuentros pastorales.

Entre las actividades que podrían proponerse figuran reuniones con autoridades nacionales, encuentros con obispos y celebraciones litúrgicas. Asimismo, desde el Arzobispado de Lima se considera probable la realización de una misa multitudinaria similar a la celebrada por el papa Francisco en la Base Aérea Las Palmas durante su visita al Perú en el 2018. También se ha deslizado la posibilidad de visitas a instituciones como centros penitenciarios, aunque estas alternativas permanecen bajo evaluación.

Las reuniones de la misión Scicluna - Bartomeu se realizan en la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María. / Hugo Curotto

Uno de los principales beneficios de Lima como sede papal radica en su condición de capital del país y centro de operaciones de la Iglesia Católica en el Perú. La ciudad cuenta con infraestructura hotelera, sanitaria, vial y de comunicaciones capaz de respaldar una visita de gran magnitud, además de albergar la Nunciatura Apostólica, residencia habitual del pontífice durante sus desplazamientos oficiales.

No obstante, la organización de actividades masivas representa un desafío logístico considerable. Kurt Mendoza, exjefe de Prensa y Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), recordó que una visita papal exige coordinar a la Iglesia, el Estado y múltiples instituciones responsables de la seguridad, la salud, el transporte y la cobertura mediática.

Kurt Mendoza, especialista en temas de la Iglesia. (Foto: Difusión Canal N). / Diego Aquino Pedraza

“Tienen que habilitarse temas de infraestructura vial, infraestructura para los grandes eventos masivos, salud, seguridad y cobertura mediática. Es una coordinación gigantesca”, explicó.

Juan José Dioses, director de Comunicaciones y portavoz oficial del Arzobispado de Lima, explicó a El Comercio que la confirmación verbal transmitida por el presidente José María Balcázar aún debe traducirse en el anuncio formal de la Santa Sede para activar todos los protocolos correspondientes.

“Una vez que se haga el anuncio oficial desde la Santa Sede, se activa inmediatamente una relación bilateral que corresponde entre la Iglesia en el Perú (...) y también con el Estado peruano”, señaló.

Según detalló, la Conferencia Episcopal Peruana, los cardenales y las distintas diócesis involucradas deberán presentar propuestas de itinerario que posteriormente serán evaluadas por el Vaticano. El encargado de coordinar este proceso será monseñor José Nahum Salas Castañeda, responsable de los viajes apostólicos del pontífice.

Juan José Dioses, director de Comunicaciones y portavoz oficial del Arzobispado de Lima (Foto: Difusión Facebook/PUCP). / Diego Aquino Pedraza

“Es claro que pasará por Lima (...). Llegará a Lima porque en Lima se encuentra la sede oficial, la nunciatura apostólica, donde el Santo Padre se alojará”, indicó.

En ese contexto, adelantó que la capital podría volver a convertirse en escenario de una gran celebración eucarística.

“Probablemente se sugiera una misa masiva como la que se hizo con el Papa Francisco en Las Palmas”, afirmó.

Kurt Mendoza, exjefe de Prensa y Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), recordó además la experiencia dejada por la visita del Papa Francisco en el 2018, considerada una de las mejor organizadas de las últimas décadas.

“El gran evento en Las Palmas reunió a más de medio millón de personas y no hubo nada que lamentar. Creo que esa experiencia debe replicarse”, señaló.

El papa Francisco oficia misa en base Las Palmas. (Foto: EFE)

En enero del 2018, el Papa Francisco encabezó una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, que congregó a más de un millón de fieles. Asimismo, visitó el Santuario de Las Nazarenas para venerar la imagen del Señor de los Milagros y rezó el Ángelus desde la Plaza de Armas de Lima ante miles de asistentes.

Piura y Sullana

En Piura y Sullana aún no hay espacios oficialmente definidos para recibir al Santo Padre. Sin embargo, periodistas de la región consultados por El Comercio identificaron algunos escenarios que, por sus características y antecedentes históricos, podrían perfilarse como las principales alternativas.

Entre las opciones figura un amplio terreno eriazo ubicado frente a la Universidad Nacional de Piura, en la urbanización Miraflores, distrito de Castilla. Se trata de dos extensos predios contiguos al Instituto de Enseñanza Preuniversitaria de la propia casa de estudios. Otra alternativa es el denominado Campo Papal, ubicado también en Castilla, cerca de la zona de despegue del aeropuerto Guillermo Concha, recordado por haber sido escenario de la multitudinaria misa celebrada por san Juan Pablo II durante su visita al Perú en 1985.

La expectativa también se concentra en Chulucanas, provincia estrechamente vinculada a la trayectoria pastoral de Robert Prevost. Allí, una de las alternativas para desarrollar una celebración religiosa sería el estadio local. En paralelo, el itinerario preliminar anunciado por el Ejecutivo contempla una visita a Sullana, donde el principal escenario disponible sería el estadio Campeones del 36.

Estadio Campeones del 36, Sullana, Piura

Uno de los principales retos para Piura es la limitada infraestructura disponible para albergar eventos de gran magnitud. La ciudad no cuenta actualmente con un campo ferial, un centro de convenciones ni un estadio en condiciones de recibir a decenas de miles de personas. El caso más emblemático es el del estadio Miguel Grau, cuyo proceso de reconstrucción permanece paralizado, por lo que hoy no representa una alternativa viable.

En cuanto a los espacios considerados, el terreno frente a la Universidad Nacional de Piura destaca por su amplitud y cercanía a servicios estratégicos como el hospital Cayetano Heredia de EsSalud. Sin embargo, se trata de un predio privado que actualmente carece de servicios básicos, cerco perimetral, baños e infraestructura eléctrica, por lo que requeriría una importante inversión para ser acondicionado.

Zona ubicada frente a la Universidad Nacional de Piura, en la urbanización Miraflores, distrito de Castilla, Piura, Perú.

El Campo Papal, por su parte, posee un alto valor simbólico, aunque habría perdido parte de su extensión debido a invasiones registradas durante las últimas décadas. En Sullana, el estadio Campeones del 36 enfrenta observaciones vinculadas a su seguridad estructural, situación que incluso ha limitado la realización de encuentros de la Liga 1.

Julio Talledo, periodista del medio piurano Noticias 360 Perú, explicó a El Comercio que el terreno ubicado frente a la Universidad Nacional de Piura aparece actualmente como la alternativa con mayor capacidad para albergar una concentración multitudinaria.

“A primera vista, el terreno frente a la Universidad Nacional de Piura resulta mucho más grande, por ende, con mayor capacidad para una gran multitud”, sostuvo.

El periodista también destacó el profundo componente religioso que tendría una eventual visita papal a la región.

Virgen de las Mercedes de Paita, patrona de los reclusos. (Foto: Diario Regional de Piura)

“Conociendo la religiosidad de Piura, te aseguro que traerán las imágenes de la Virgen de las Mercedes de Paita y del Señor Cautivo de Ayabaca para la misa del Papa”, afirmó.

Por su parte, Ralph Zapata, periodista del medio piurano Norte Sostenible, señaló que Chulucanas vive con especial expectativa la posibilidad de convertirse en una de las escalas del pontífice.

“Se viene proyectando que el Papa visite Chulucanas, donde vive su ahijada. Allí, espacios donde pueda realizarse el evento puede ser el estadio de Chulucanas”, indicó.

La expectativa se ha incrementado luego de que el alcalde provincial de Morropón-Chulucanas, Richard Baca Palacios, formalizara una invitación dirigida al pontífice para que considere visitar la provincia durante su eventual permanencia en el país.

La autoridad recordó que fue precisamente en Chulucanas donde el entonces sacerdote agustino Robert Prevost inició su labor misionera en el Perú en 1985, motivo por el cual muchos consideran a esta localidad como la “cuna peruana” del pontificado de León XIV.

“Sería un honor recibir nuevamente al Papa León XIV en la tierra donde comenzó su misión pastoral en el Perú”, expresó Baca Palacios, según información recogida por Norte Sostenible.

Desde el ámbito institucional, Orlando Jara, director regional de Turismo del Gore Piura, informó a El Comercio que ya se vienen articulando acciones con la Policía de Turismo, la Policía Nacional, la Dirección Regional de Salud, los bomberos, municipalidades y otras entidades involucradas en la organización de la visita.

Según explicó, el Gobierno Regional realizará reuniones de coordinación para definir una propuesta preliminar sobre los espacios y actividades que podrían formar parte de la visita papal.

“Lo importante para estructurar ese plan es conocer también el itinerario y la ruta exacta que seguirá el Santo Padre”, señaló.

Asimismo, estimó que la presencia del pontífice podría convocar entre 100.000 y 200.000 personas a lo largo de la ruta prevista.

“Lo positivo es que no se concentrarán en un solo lugar, sino a lo largo de toda una ruta que podría incluir Chulucanas y Santo Domingo”, manifestó.

Cusco

Cusco ya comenzó a proyectar los escenarios que podrían albergar una de las actividades más multitudinarias del viaje apostólico. Entre ellos, la explanada del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán aparece como la principal alternativa planteada desde el ámbito municipal.

Ubicada aproximadamente a dos kilómetros del Centro Histórico del Cusco, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, la explanada de Sacsayhuamán constituye uno de los espacios abiertos más extensos de la ciudad. Además de haber acogido la misa de san Juan Pablo II en 1985, el recinto es sede anual del Inti Raymi, una de las celebraciones más importantes del calendario turístico nacional.

Aunque no existe un aforo oficial permanente debido a su naturaleza patrimonial, se estima que podría albergar entre 150.000 y 200.000 asistentes, dependiendo del diseño operativo, las rutas de evacuación y las restricciones establecidas para proteger el monumento arqueológico.

Más de 2.500 turistas disfrutan de la ceremonia del Inti Raymi en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán en Cusco, Perú (Foto: Andina).

Sin embargo, el recinto también presenta desafíos logísticos. Su condición de patrimonio arqueológico obliga a implementar estrictas medidas de conservación, mientras que la topografía irregular del terreno, la necesidad de instalar infraestructura temporal, la limitada disponibilidad de servicios permanentes y las exigencias derivadas de la altitud podrían complicar la organización del evento. A ello se suma la congestión vehicular que suele registrarse en las vías de acceso durante actividades masivas, lo que demandaría planes especiales de tránsito, transporte y evacuación.

Juan Sequeiros, corresponsal en Cusco, informó a El Comercio que el alcalde provincial, Luis Pantoja Calvo, expresó públicamente su entusiasmo por una eventual llegada del pontífice a la región y consideró que Sacsayhuamán podría convertirse en el escenario de una misa multitudinaria, evocando la histórica visita de san Juan Pablo II hace más de cuatro décadas.

“Va a ser un honor y un privilegio que el Papa visite Cusco. Somos un pueblo mayoritariamente creyente y lo recibiremos como corresponde”, declaró la autoridad edil.

Más allá de la misa multitudinaria, el municipio evalúa rendir homenajes protocolares al Santo Padre. Entre las iniciativas consideradas figuran la entrega de la Llave de la Ciudad y las distinciones de Huésped Ilustre e Hijo Predilecto de la Ciudad del Cusco.

Luis Pantoja alcalde de Cusco

“Siempre va a haber diferencias de tipo político, pero no queremos una confrontación; queremos paz y unidad”, insistió el alcalde al destacar el valor simbólico que tendría la visita papal en el actual contexto nacional.

No obstante, la propuesta aún debe entenderse como una alternativa preliminar. Hasta el momento, el Gobierno Regional del Cusco no ha recibido una comunicación oficial de la Santa Sede respecto a la organización de actividades en la región.

Además, el complejo arqueológico de Sacsayhuamán se encuentra bajo la administración del Ministerio de Cultura, por lo que cualquier autorización requerirá la participación y aprobación de dicha entidad.

Pucallpa y el vínculo con la Amazonía

La inclusión de Pucallpa dentro del recorrido anunciado por el presidente José María Balcázar refuerza la importancia que la Iglesia Católica ha otorgado en los últimos años a la Amazonía y a los pueblos indígenas. Aunque el Vaticano aún no oficializa el programa definitivo, la capital de Ucayali ya figura entre las ciudades consideradas para recibir al Santo Padre durante su visita pastoral.

Entre las principales alternativas para una eventual misa multitudinaria destaca el Estadio Aliardo Soria Pérez, principal recinto deportivo de la ciudad. Ubicado en el jirón 7 de Junio, a pocos minutos de la Plaza de Armas, el escenario cuenta con una capacidad superior a los 20.000 espectadores y aparece como la opción más viable para albergar una celebración masiva.

Más allá de una eventual misa, también podrían incorporarse otros espacios al itinerario pastoral de León XIV. Entre ellos figura la Catedral de Pucallpa, principal templo católico de la región y uno de los símbolos religiosos más importantes de la Amazonía peruana. También se considera la posibilidad de actividades en iglesias del distrito de Manantay y en la comunidad nativa de San Francisco, asentamiento del pueblo shipibo-konibo ubicado a orillas de la laguna Yarinacocha.

Estadio Aliardo Soria Pérez ubicado en Pucallpa, capital de Ucayali, Perú (Foto: difusión Uranio Concretos).

Una de los principales utilidades del Estadio Aliardo Soria Pérez es su ubicación estratégica en el centro de la ciudad. El recinto cuenta con accesos pavimentados, cercanía a establecimientos de salud, presencia policial permanente y facilidades para el despliegue de servicios de emergencia. A ello se suma la operatividad de las principales vías urbanas y del Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo, principal puerta de ingreso aéreo a Ucayali.

No obstante, el estadio presenta una limitación importante. Su aforo resulta considerablemente menor al registrado en otras celebraciones papales realizadas en el país. De confirmarse como sede principal, sería necesario implementar pantallas externas, anillos de seguridad y espacios complementarios para atender a los fieles que no logren ingresar al recinto.

Marcio Pérez, periodista peruano que trabaja como corresponsal de TV Perú Noticias en la ciudad de Pucallpa, señaló a El Comercio que la ciudad mantiene una arraigada tradición católica y reúne condiciones favorables para recibir una actividad de gran magnitud.

Respecto a las iglesias de Manantay, explicó que una visita del pontífice tendría una importante carga simbólica debido al intenso trabajo pastoral que la Iglesia desarrolla en sectores populares de este distrito, una de las zonas de mayor crecimiento demográfico de la provincia de Coronel Portillo.

Pucallpa y el distrito de Manantay. Ambos se encuentra muy cerca entre sí. Foto: Google Maps.

Asimismo, Pérez consideró que la comunidad nativa de San Francisco representa uno de los espacios con mayor significado dentro de una eventual agenda amazónica del Papa. El asentamiento shipibo-konibo es reconocido por preservar tradiciones ancestrales, expresiones artísticas y formas de organización comunitaria propias de la Amazonía peruana.

Un eventual encuentro con esta población reforzaría el mensaje de cercanía hacia los pueblos originarios y el compromiso de la Iglesia con la defensa de sus culturas y territorios, una línea pastoral impulsada por el Papa Francisco y que podría mantener continuidad durante el pontificado de León XIV.

Durante su primera visita en 1985 el Papa Juan Pablo II visitó Iquitos y compartió con sus pobladores. (El Comercio)

La elección de Pucallpa también evocaría el camino emprendido por anteriores pontífices en el Perú. En febrero de 1985, san Juan Pablo II visitó Iquitos durante su histórica gira por el país, mientras que en enero del 2018 el papa Francisco eligió Puerto Maldonado para reunirse con representantes de los pueblos amazónicos.

Papa Francisco en Puerto Maldonado

Iquitos: una posible escala

Aunque Iquitos no forma parte del itinerario preliminar confirmado por el Ejecutivo, el Gobierno ha señalado que existen altas probabilidades de que la capital loretana sea incorporada al recorrido definitivo del papa León XIV. De concretarse esta posibilidad, la ciudad amazónica cuenta con dos recintos que, por infraestructura y capacidad, aparecen como los principales candidatos para albergar una actividad del Santo Padre.

Gabriela Medrano, periodista de Amazonía Noticias, indicó a El Comercio que las alternativas más viables son el Estadio Max Augustín y el Coliseo Cerrado Juan Pinasco Villanueva, ambos ubicados en la ciudad de Iquitos y acostumbrados a recibir eventos deportivos y espectáculos de gran convocatoria.

estadio Max Augustín de Iquitos, Perú. (Foto: Difusión)

La principal opción sería el Estadio Max Augustín, considerado el recinto deportivo más importante de la Amazonía peruana. Ubicado en la avenida Almirante Martín Guise, en el distrito de Iquitos, posee capacidad para aproximadamente 20.000 espectadores y dispone de espacios exteriores que podrían facilitar la instalación de zonas de prensa, servicios médicos y áreas de recepción para delegaciones oficiales.

La segunda alternativa es el Coliseo Cerrado Juan Pinasco Villanueva, ubicado a pocas cuadras de la Plaza de Armas y contiguo al propio estadio. El recinto cuenta con una capacidad aproximada de 6.000 espectadores y ofrece condiciones que favorecerían un mayor control de accesos, seguridad y organización logística, además de una ubicación estratégica dentro del centro urbano.

Coliseo Cerrado Juan Pinasco Villanueva de Iquitos. (Foto: Diario La Región). / Usuario

No obstante, la capacidad del Estadio Max Augustín podría resultar insuficiente frente a la convocatoria que suele generar una visita papal, mientras que el Coliseo Juan Pinasco Villanueva enfrenta observaciones recurrentes relacionadas con el mantenimiento de su infraestructura. A ello se sumarían los retos asociados al reforzamiento de la seguridad y el control del tránsito en una ciudad donde el motocarro constituye uno de los principales medios de transporte.

Gabriela Medrano informó que la expectativa es especialmente alta dentro de las comunidades agustinianas de la región debido a los vínculos históricos que Robert Prevost mantiene con la orden religiosa a la que pertenece.

En ese contexto, el padre Walker Dávila Ríos, de la Orden de San Agustín y párroco de la parroquia Santo Cristo de Bagazán, recordó que conoce al actual pontífice desde inicios de la década de 1990, cuando fue alumno suyo en los estudios de Derecho Canónico.

“Conozco a nuestro Papa desde el año 91. He convivido con él junto con otros compañeros”, señaló.

El sacerdote destacó que León XIV mantiene un especial afecto por la Orden de San Agustín y por las comunidades agustinianas establecidas en la Amazonía peruana.

Padre Walker Dávila Ríos (de cuclillas), Párroco de la parroquia Santo Cristo de Bagazan en Iquitos y Robert Prevost, papa León XIV, detrás en el centro de la imagen. (Foto: Difusión padre Walker).

Dávila describió al Papa como una persona cercana, sencilla y profundamente comprometida con el servicio a los demás. Incluso recordó que, tras el fallecimiento de su madre en 1996, Robert Prevost acudió personalmente a acompañarlo junto a otros sacerdotes, gesto que, según afirmó, refleja el carácter humano que ha mantenido a lo largo de los años.

Desde el ámbito institucional, la Municipalidad Provincial de Maynas también observa con expectativa la posibilidad de recibir al líder de la Iglesia Católica. Su alcaldesa, Paola Bances Chávez, señaló que una eventual visita representaría un nuevo hito histórico para la ciudad, evocando la llegada de san Juan Pablo II a Iquitos en febrero de 1985.

La autoridad sostuvo que la presencia del pontífice permitiría mostrar al mundo la riqueza cultural y la hospitalidad de Loreto, además de fortalecer el sentido de unidad entre los habitantes de la región.

Paola Bances Chávez, Alcaldesa de la provincia de Maynas. (Foto: Gabriela Medrano).

Entre las medidas previstas figurarían el reforzamiento de la limpieza pública, el embellecimiento de espacios urbanos, el ordenamiento del tránsito y la mejora de la seguridad ciudadana.

La posible inclusión de Iquitos en la gira apostólica tendría además un significado especial por tratarse de una ciudad a la que solo se puede acceder por vía aérea o fluvial. Una eventual visita del Santo Padre representaría así un gesto de cercanía hacia una de las poblaciones históricamente más alejadas de los grandes circuitos nacionales.