Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La visita del papa León XIV al Perú comienza a tomar forma. Luego de la audiencia privada que sostuvo el presidente José María Balcázar con el pontífice en el Vaticano, el Ejecutivo informó que la gira pastoral se desarrollaría durante la primera quincena de noviembre y tendría una duración estimada de entre ocho y diez días.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.