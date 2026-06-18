Los partidos que buscan competir por la alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre comenzaron este jueves 18 la inscripción de sus candidaturas, a solo un día del vencimiento del plazo establecido.

Al cierre de esta edición, únicamente tres agrupaciones concretaron la presentación de sus solicitudes ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro. Estas son Somos Perú, Frente de la Esperanza y Visión Perú.

La lista de Somos Perú está encabezada por el actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, quien busca dar el salto a la gestión metropolitana tras años de trayectoria en la política nacional.

“Ahora es el momento de nuevos liderazgos [para la capital]”, afirmó Bruce durante una actividad partidaria en la que oficializó su candidatura.

El exministro de Vivienda y excongresista se afilió a Somos Perú en septiembre del 2024.

La agrupación lanza como candidato a teniente alcalde al exministro del Interior Vicente Romero Fernández.

Por su parte, el Frente de la Esperanza, del excandidato presidencial Fernando Olivera, volvió a presentar como postulante a la alcaldía de Lima a la ingeniera civil Elizabeth León Chinchay, fundadora de la organización política.

En tanto, Visión Perú, organización que logró obtener su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas en agosto del año pasado, también formalizó su participación en la carrera por el gobierno metropolitano.

El partido, que no pudo participar en las elecciones generales por haber conseguido su inscripción fuera de plazo, postulará al abogado Santiago Abarca León como candidato a la alcaldía de Lima.

Se espera que la mayor parte de agrupaciones políticas complete el trámite este viernes, último día habilitado para registrar listas. Entre ellas figuran varias organizaciones que ya anunciaron a sus postulantes, como Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Ahora Nación y Podemos Perú.