Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El plazo para solicitar la inscripción de candidaturas culmina este viernes 19. (Ilustración: Víctor Aguilar / El Comercio)
El plazo para solicitar la inscripción de candidaturas culmina este viernes 19. (Ilustración: Víctor Aguilar / El Comercio)
Por Martín Calderón

Los partidos que buscan competir por la alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre comenzaron este jueves 18 la inscripción de sus candidaturas, a solo un día del vencimiento del plazo establecido.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.