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Resumen

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Al no existir la figura de la reelección a nivel distrital, el actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, buscará dar el salto para la Alcaldía de Lima. Pero Bruce apuesta por darle continuidad a su gestión a través de la candidatura de su jefe de Gabinete de Asesores, Arturo Bobbio, quien competirá por el sillón edil contra dos exalcaldes y otros 21 candidatos que deben formalizar su inscripción hasta el próximo 16 de junio.