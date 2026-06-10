Los nombres de Bruce y Bobbio han sonado en las últimas semanas por el video que se difundió en redes sociales, donde el primero lanzó una descarga eléctrica contra el segundo. Ambos han explicado que se trató de una simulación, con el fin de probar las pistolas eléctricas que han sido adquiridas por la gestión para el cuerpo de serenazgo del distrito.

“Lo de las pistolas ha sido un tema manoseado políticamente. Acá lo importante es que los vecinos de Surco tienen un equipo de Serenazgo para brindarles seguridad. Y nosotros le garantizamos continuar esa labor de seguridad y la gestión destacada del alcalde Carlos Bruce que es reconocida en el distrito y admirada desde otros distritos de Lima”, aseguró Bobbio a El Comercio al ser consultado por dicho video.

Carlos Bruce habló sobre su deseo de convertirse en el próximo alcalde de Lima | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

—Los exalcaldes—

Hasta el momento, dos exalcaldes figuran como candidatos en busca de regresar al poder en Surco. El primero es Jean Pierre Combe, quien tuvo la administración edil en el periodo 2018-2022 con la camiseta de Acción Popular.

Jean Pierre Combe. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > MARCO RAMON

Combe dejó el partido de la lampa en 2023, un año después de dejar el poder. Luego tuvo un año de afiliación en Avanza País, entre 2024 y 2025. Finalmente, a finales de 2025 se incorporó a las filas de Alianza para el Progreso (APP), camiseta política con la cual postula en las actuales elecciones distritales. Una de las mayores polémicas en su gestión edil estuvo centrada en el abuso de grúas denunciado por este Diario a través de la campaña #PasaEnLaCalle.

El otro exalcalde en contienda es Roberto Gómez Baca, quien tuvo dos periodos de gestión entre 2010 y 2018, y a la fecha es regidor municipal con Avanza País. Baca es recordado por la polémica que surgió durante su gestión edil, luego de que admitiera que el oso de arbustos que fue colocado y posteriormente retirado de un parque frente a la casa de su entonces novia, la regidora y actriz cómica Mariella Zanetti, era un regalo destinado para ella.

(Foto: Agencia Andina)

Gómez Baca fue elegido regidor, en 2022, como parte de la lista de Carlos Bruce, como el número 3. Cuatro años después, el exalcalde competirá contra la lista de continuidad de la gestión de Carlos Bruce a través de la candidatura de Arturo Bobbio.

—La voz del vecino—

Patricia Benavides Bisbal, presidenta de la Junta Vecinal de la zona 8.1 de Surco, indicó que la seguridad ciudadana es el principal tema que debería abordarse en las propuestas de los candidatos durante las elecciones distritales que se definirán el próximo 7 de octubre.

“Debo decir que hemos avanzado mucho en la actual gestión. El municipio está preocupado por este tema y los índices de inseguridad han ido disminuyendo. Ya no es tanto de todos los días, pero siento que no hay comunicación al día de las comisarias y la Policía”, precisó

También refirió que otro tema a mejorar es el tránsito, aunque reconoció que esto no depende enteramente de la municipalidad. “Cuando dependía del alcalde, se consiguen las cosas necesarias para el vecino, pero cuando hay otras entidades involucradas, sentimos que no hay la colaboración necesaria. Se hubiera hecho más con la colaboración de la Municipalidad de Lima y los ministerios”, anotó.

Benavides indicó que en Surco lamentan que no exista la reelección. “Espero que haya continuidad. Hemos revisado la candidatura del partido del alcalde Bruce y Arturo Bobbio garantiza la continuidad. La idea es no retroceder”, sostuvo.