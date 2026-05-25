Por Martin Hidalgo

Las elecciones regionales en el sur del país muestran un panorama desolador para los partidos de derecha, donde solo lograron presentar 14 entre las 145 listas de candidatos que se registran en Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Según los especialistas, esto responde a los resultados en las elecciones generales de abril, y como consecuencia del intento fallido, desde el Congreso, por eliminar a los movimientos regionales que hoy se cobijan en las agrupaciones de izquierda.

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