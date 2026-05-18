Los primeros nombres que saltan a la vista provienen de Lambayeque, donde dos actuales parlamentarias competirán por el sillón regional. María Acuña (Alianza para el Progreso), hermana de César Acuña, e Hilda Portero (Acción Popular). Esta última competirá en elecciones internas del partido de la lampa contra otro candidato cuyo nombre no ha sido revelado aún por su condición de “designado” (cupo guardado para invitados).

En las listas para Lambayeque, otro candidato conocido es Juan Manuel Carrasco, el exfiscal que fue ministro en el gobierno de Pedro Castillo, y que ahora postula con el partido Avanza País.

En La Libertad, el exaprista Elías Rodríguez postula con Podemos, tras quedar en segundo lugar en las elecciones regionales del 2022. Esta vez no competirá contra un Acuña, debido a que APP postula al gerente general del Gobierno Regional, Martín Namay. Otro competidor en dicha contienda será Aldo Mariños, el alcalde de Pataz que se presenta con el logo de Somos Perú.

Mientras que, en Cajamarca, figura entre las candidatas la actual congresista Silvia Monteza con Acción Popular y la exlegisladora Felicita Tocto con Perú Primero (la agrupación del inhabilitado Martín Vizcarra). Pero la postulación más llamativa es la de Joaquín Ramírez, el exparlamentario fujimorista quien desde el 2022 dio el salto regional, logrando ser alcalde provincial con el movimiento regional Cajamarca Siempre Verde. Cuatro años después, Ramírez se cambió al movimiento regional Cajamarca Renace, con el cual busca ser gobernador.

Otra sorpresa es el nombre de Manuel Merino, quien postula con Acción Popular para Tumbes, región a la que ha representado como parlamentario en tres periodos distintos. En el último, el complementario 2020-2021, Merino -en su calidad de titular del Congreso- asumió la presidencia de la República tras la vacancia de Martín Vizcarra, aunque solo duró cinco días en el cargo.

En Tumbes, Merino competirá con candidatos como el exgobernador, Wilmer Dios (Batalla Perú), quien, en 2021, recibió una condena por el delito de colusión agravada por irregularidades en una obra, valorizada en más de 2 millones de soles. En 2022, Dios figuró entre los más buscados por el Ministerio del Interior.

-Logos castigados-

Martin Cabrera, experto en asuntos políticos, explicó que los resultados de las elecciones presidenciales han movido el tablero a nivel regional, especialmente por las derrotas de APP y Somos Perú, los partidos que no han pasado la valla electoral después de que en 2022 se posicionaran como las principales marcas en las subnacionales.

“Esta situación ha puesto en duda algunas candidaturas. Varios movimientos regionales se unieron a los partidos políticos y ya no pueden bajarse, por el calendario electoral y por todo lo invertido. Pero se ve que algunos promotores de candidaturas han empezado a limitar sus campañas, porque el escenario será distinto”, explicó.

En esa línea, Cabrera advirtió que APP y Somos Perú sentirán el impacto. “Mantendrán representación, pero será menor. Ya en 2022, APP redujo su alcance subnacional de 260 a 160 cargos. Quizás después de esta elección, veamos el resurgimiento de los movimientos regionales”, apuntó.