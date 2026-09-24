Aldo Carlos Mariños, exalcalde provincial de Pataz y activo defensor de las marchas de los mineros informales, ahora es candidato para el Gobierno Regional de la Libertad. En su lista ha colocado como número uno de consejeros a Adler Quiroz Cenizario, una persona cercana cuando este era alta autoridad en el nuevo epicentro de la minería ilegal.

Adler Quiroz Cenizario, ingeniero civil y minero informal postula como número uno en lista a consejeros regionales por Somos Perú.

Ingeniero y natural del distrito de Tayabamba (al igual que Aldo Carlos), Adler Quiroz integra la lista a consejeros que postulan para la provincia de Pataz. Él es titular de dos derechos mineros, ambos inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Los derechos mineros de Quiroz, Doro 23 y El Amito Primero, tienen el Reinfo vigente y están en el distrito de Ongón, en la provincia de Pataz.

Adicionalmente, Adler Quiroz ha representado los intereses de los mineros informales de Pataz. El 2021 asistió junto con otros dirigentes de AMA de Pataz, cuyo presidente es Orlando Sánchez Iparraguirre, al IX Encuentro Nacional de Pequeña Minería y Artesanal en el Perú que tuvo lugar en Trujillo.

Aldo Carlos Mariños, ex alcalde de la provincia de Pataz, apunta ser gobernador regional de La Libertad Por Somos Perú.

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Paralelamente a su actividad como minero informal, Adler Quiroz ha creado y representado empresas, algunas de las cuales tienen como objeto la explotación de minas, venta de bienes de construcción y elaboración de consultorías.

Una de las empresas es Corporación Cerro Dorado S.A.C., creada a fines del 2021 y donde Quiroz figura como gerente general, la cual obtuvo contraros con la Municipalidad Provincial de Pataz, y con varias gestiones distritales. Todas los contratos fueron obtenido durante el periodo dond Aldo Carlos era el alcalde.

Adler aparecer como gerente general de empresa recien creada el 2021

Al año siguiente de su creación, y hasta el 2025; la sociedad facturó más de S/ 667 mil a través de órdenes de servicio en seis municipalidades distritales de Pataz: Buldibuyo, Huancaspata, Huaylillas, Urpay, Parcoy, Taurija.

Corporación Cerro Dorado SAC y sus órdenes de servicio

Con la alcaldía provincial de Pataz, cuyo alcalde era Aldo Carlos, Corporación Cerro Dorado S.A.C. facturó cerca de S/ 238 mil entre el 2023 y 2025, vendiendole material de construcción y traslado de bienes.

Adler Quiroz también emitió órdenes de servicio a su nombre a siete distritos de Pataz por más de S/110 mil por consultorías e informes técnicos desde el 2023. Para la Alcaldía Provincial de Pataz, Quiroz fue cuidadoso en no emitir órdenes de servicio. Solo tuvo dos consultorías por menos de S/ 10 mil para la gestión de Aldo Carlos Mariños.

El Comercio intentó comunicarse con Adler Quiroz Cenizario, pero no obtuvimos respuesta. Tras el cierre de edición de este informe, el candidato al gobierno regional de La Libertad, Aldo Carlos Mariños envió una breve respuesta respecto a las razones que motivaron la inclusión de Quiroz en su lista de postulantes y a su vínculo con la actividad minera.

“Es representante de la Comunidad Campesina la Victoria, y tiene estudios superiores en el extranjero. Es becado. Esos fueron los motivos que hicieron para invitarlo a postular“.

“De las otras actividades (titular de dos Reinfos y ser proveedor) que usted menciona desconozco”, agregó Carlos Mariños.

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