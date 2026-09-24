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El candidato a consejero regional Adler Quiroz, ha sido representante de Asociación de Mineros Artesanales La Victoria (AMA) y también proveedor para la alcaldía provincial de Pataz a cargo de Aldo Carlos Mariños
El candidato a consejero regional Adler Quiroz, ha sido representante de Asociación de Mineros Artesanales La Victoria (AMA) y también proveedor para la alcaldía provincial de Pataz a cargo de Aldo Carlos Mariños
Por Miguel Gutiérrez R.

Unidad de Investigación

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