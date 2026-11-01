El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, anunció la captura por segunda vez de Juver Jair Carbajal Cruz, alias ‘Goku’, señalado como lugarteniente de la organización criminal ‘La Gran Alianza’, durante un operativo realizado en la provincia de Pataz, región La Libertad.

En entrevista con RPP Noticias, el titular del sector Defensa informó que la intervención estuvo a cargo del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), con participación del Ejército, la Policía Nacional y las fuerzas especiales conjuntas. La operación forma parte de las acciones para combatir el crimen organizado y recuperar el control territorial en esta provincia.

Según la información difundida por el Ministerio de Defensa, durante la intervención también fueron detenidos Walter Atanacio Pérez, identificado como presunto brazo armado de la organización, y otras personas. Todos son investigados por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.

Belaunde señaló que alias ‘Goku’ sería lugarteniente de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, a quien vinculó con la masacre de 13 jóvenes.

Incautan armamento

Como resultado de la intervención, las fuerzas del orden incautaron un arsenal que comprende un fusil Galil, dos fusiles R-15, una pistola Derya, alrededor de 700 municiones y cargadores para fusiles Galil y R-15.

Asimismo, fueron decomisados 18 explosivos de color rojo, 80 fardos de cordón detonante, un chaleco antibalas y 11 teléfonos celulares.

🚨¡Cayó Gokú en Pataz! 🔴El Comando Unificado de Pataz capturó a alias "Gokú", sindicado como lugarteniente de la organización criminal La Gran Alianza y mano derecha de alias "Cuchillo". ✅También cayeron el presunto brazo armado de la grupo criminal y 18 personas más. https://t.co/kzgphgyBxm — Mindef Perú (@MindefPeru) November 1, 2026

El ministro destacó la intervención y advirtió que esta es la segunda vez que alias ‘Goku’ es detenido. Según denunció, en una captura anterior las órdenes de captura contra el investigado desaparecieron del sistema durante el gobierno pasado, por lo que la Fiscalía dispuso su liberación.

“Es la segunda vez que se le captura, inexplicablemente. En el gobierno anterior desaparecieron del sistema las órdenes de captura y la Fiscalía no tuvo más remedio que soltarlo”, manifestó en RPP.

Ante ese antecedente, Belaunde pidió vigilar el desarrollo del caso para evitar que se repita una situación similar. “Hay que estar muy vigilantes para evitar que impere la impunidad y que este gran trabajo que ha hecho el Comando Unificado se eche a perder”, sostuvo.

Detenidos serán trasladados a Trujillo

En la entrevista, el ministro indicó que 16 de los intervenidos eran mayores de edad y serían trasladados a la ciudad de Trujillo. Respecto de los menores, señaló que todavía se evaluaba su traslado, considerando sus edades. Precisó que ‘Goku’ también sería conducido a dicha ciudad.

Belaunde afirmó que la organización criminal ‘La Gran Alianza’ se dedica a extorsionar a mineros artesanales y también a quienes desarrollan actividades en la minería formal.

Asimismo, indicó que la presidenta Keiko Fujimori ya había sido informada sobre la operación y que el Gobierno estaba trabajando para garantizar las condiciones de seguridad durante las diligencias, a fin de evitar filtraciones que puedan terminar en la liberación de los detenidos.

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Coordinación con la Fiscalía

El titular de Defensa también informó que se comunicó con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien le expresó su respaldo y la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Ministerio Público y el sector Defensa.

“Me comuniqué temprano con el fiscal Tomás Gálvez y él me ha manifestado todo el apoyo de la Fiscalía, y también la necesidad de mantener una coordinación más estrecha con el Ministerio Público”, señaló.

En esa línea, Belaunde afirmó que se comprometió a evaluar mecanismos para lograr una mayor participación de la Fiscalía en las acciones y evitar descoordinaciones que puedan perjudicar las investigaciones.