El Comando Unificado de Pataz capturó a alias "Gokú", sindicado como lugarteniente de la organización criminal La Gran Alianza y mano derecha de alias "Cuchillo". (Foto: Mindef)
El Comando Unificado de Pataz capturó a alias "Gokú", sindicado como lugarteniente de la organización criminal La Gran Alianza y mano derecha de alias "Cuchillo". (Foto: Mindef)
Por Redacción EC

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, anunció la captura por segunda vez de Juver Jair Carbajal Cruz, alias ‘Goku’, señalado como lugarteniente de la organización criminal ‘La Gran Alianza’, durante un operativo realizado en la provincia de Pataz, región La Libertad.

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