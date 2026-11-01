icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luis Landauro, nuevo alcalde de Ventanilla, fue sentenciado en primera instancia por tráfico de drogas, tras descubrirse cocaína enviada al exterior en una cama.
Luis Landauro, nuevo alcalde de Ventanilla, fue sentenciado en primera instancia por tráfico de drogas, tras descubrirse cocaína enviada al exterior en una cama.
Por Fiorella Cubas

El electo alcalde de Somos Perú en el distrito de Ventanilla, Luis “Lucho” Landauro, estuvo recluido en el penal Sarita Colonia, entre el 25 de junio de 2008 y el 21 de mayo de 2009. Fue procesado por tráfico ilícito de drogas y, en 2011, condenado por este delito a ocho años de cárcel en primera instancia.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?