Estudiantes obtuvieron vacantes en distintas carreras profesionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). (Foto: Difusión)
Estudiantes obtuvieron vacantes en distintas carreras profesionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Un total de 16 estudiantes del Colegio Newton de Ventanilla lograron ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) mientras aún cursan la educación secundaria. Entre los resultados destacan dos primeros puestos y un segundo puesto en diferentes carreras de ingeniería.

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