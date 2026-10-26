Un total de 16 estudiantes del Colegio Newton de Ventanilla lograron ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) mientras aún cursan la educación secundaria. Entre los resultados destacan dos primeros puestos y un segundo puesto en diferentes carreras de ingeniería.
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