Un total de 16 estudiantes del Colegio Newton de Ventanilla lograron ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) mientras aún cursan la educación secundaria. Entre los resultados destacan dos primeros puestos y un segundo puesto en diferentes carreras de ingeniería.

Los escolares alcanzaron vacantes en especialidades como Geografía, Presupuesto y Finanzas Públicas, Química, Computación Científica, Economía Pública, Historia, entre otras carreras profesionales.

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Entre los ingresantes sobresale Mayra Alvarado Racchumi, estudiante de cuarto año de secundaria, quien obtuvo el primer puesto en Ingeniería Textil y Confecciones.

Asimismo, Gonzalo Effio Reyes, también de cuarto de secundaria, alcanzó el primer puesto en Ingeniería Nuclear, mientras que Ana Ascencios Rojas, de quinto de secundaria, consiguió el segundo puesto en Ingeniería Geológica.

En la relación de estudiantes ingresantes también figuran Luhana Hermoza Vega, Jair Muñoz Vásquez, Neo Leyva Pillaca, Stephano Montalván Acosta, Joaquín Chunga Vilela, Jordano Aure Mendoza, Jaris Pizarro Caycay, Sofía Vilela Ramos, Lashkmy Menacho Giménez y Clara Jara Hernández.

El ingreso de los escolares a la universidad antes de concluir el quinto año de secundaria representa un paso importante en su formación académica y refleja el nivel de preparación alcanzado para afrontar un proceso de admisión universitario.

Los resultados también ponen de relieve el esfuerzo de los jóvenes de Ventanilla por acceder a la educación superior y continuar su formación profesional en una de las universidades públicas más antiguas del país.