Simulacro UNMSM 2027-I: conoce la fecha, inscripción y todo sobre la prueba | Foto: Andina
Simulacro UNMSM 2027-I: conoce la fecha, inscripción y todo sobre la prueba | Foto: Andina
Por Redacción EC

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se prepara para una nueva etapa de su proceso de admisión y desarrollará el simulacro presencial 2027-I, una oportunidad para acercarse a las condiciones de la evaluación oficial y afrontar esta experiencia con mayor preparación. La jornada permitirá poner a prueba los conocimientos, administrar mejor el tiempo y reconocer aquellos temas que todavía requieren mayor preparación antes de la evaluación definitiva. Aunque la inscripción ya culminó, quienes se registraron deberán considerar las indicaciones establecidas para acudir sin inconvenientes durante ambas jornadas previstas. A continuación, te contamos cuándo se realizará el simulacro, cómo fue el proceso de inscripción, qué documentos debes llevar y cuándo será el examen de admisión 2027-I para que conozcas todos los detalles del proceso.

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