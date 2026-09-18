La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se prepara para una nueva etapa de su proceso de admisión y desarrollará el simulacro presencial 2027-I, una oportunidad para acercarse a las condiciones de la evaluación oficial y afrontar esta experiencia con mayor preparación. La jornada permitirá poner a prueba los conocimientos, administrar mejor el tiempo y reconocer aquellos temas que todavía requieren mayor preparación antes de la evaluación definitiva. Aunque la inscripción ya culminó, quienes se registraron deberán considerar las indicaciones establecidas para acudir sin inconvenientes durante ambas jornadas previstas. A continuación, te contamos cuándo se realizará el simulacro, cómo fue el proceso de inscripción, qué documentos debes llevar y cuándo será el examen de admisión 2027-I para que conozcas todos los detalles del proceso.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL SIMULACRO PRESENCIAL DE LA UNMSM?

La prueba preparatoria se llevará a cabo durante dos días: sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026. Su finalidad es ofrecer a los participantes una experiencia cercana a la de una evaluación de ingreso, de modo que puedan conocer cómo administrar el tiempo disponible y afrontar las preguntas bajo condiciones similares.

Esta experiencia también puede orientar y reforzar conocimientos y contenidos antes del examen oficial. Los postulantes tendrán la posibilidad de reconocer los contenidos que dominan, ubicar sus principales dificultades y reorganizar sus prioridades de estudio antes de las cuatro fechas programadas para la admisión.

¿CUÁNTO COSTÓ LA INSCRIPCIÓN AL SIMULACRO Y CUÁNDO TERMINÓ?

El acceso al simulacro tuvo un precio de S/100. Para completar el trámite, los interesados podían realizar el pago en cualquier agencia del Banco de la Nación o utilizar el servicio digital Págalo.pe.

Luego del abono, era necesario dejar transcurrir seis horas para ingresar el pago y completar el registro de información personal en la plataforma de admisión de San Marcos. Este procedimiento estuvo disponible hasta el lunes 14 de septiembre de 2026.

¿QUÉ DEBEN LLEVAR LOS POSTULANTES INSCRITOS?

Quienes realizaron correctamente su inscripción deben presentarse con los documentos solicitados por la universidad. Estos son:

DNI original o carné de extranjería.

Carné de postulante impreso en una hoja tamaño A4.

La OCA también conserva en su plataforma las alternativas para revisar la inscripción y obtener el carné correspondiente.

¿CUÁNDO SERÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2027-I?

La evaluación oficial se desarrollará en cuatro jornadas de octubre, distribuidas según las áreas académicas y Medicina Humana:

Sábado 17 de octubre: Ciencias Económicas y de la Gestión (D), además de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (E).

Domingo 18 de octubre: Ciencias Básicas (B) e Ingeniería (C).

Sábado 24 de octubre: Ciencias de la Salud (A), salvo Medicina Humana.

Domingo 25 de octubre: Escuela Profesional de Medicina Humana.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE INSCRIBIR AL EXAMEN OFICIAL?

San Marcos estableció fechas diferentes de acuerdo con la inicial del primer apellido. El grupo de postulantes cuyos apellidos comienzan entre P y Z puede efectuar el trámite del 14 al 27 de septiembre. Después, habrá una etapa para rezagados de todas las letras, habilitada desde el 28 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026, según informa Caretas.

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