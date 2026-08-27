La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la realización de un simulacro presencial dirigido a los postulantes que desean prepararse antes del examen de admisión 2027-I. La actividad permitirá experimentar una evaluación bajo condiciones similares a las de una prueba oficial, medir el nivel de conocimientos y reconocer qué aspectos todavía necesitan mayor estudio. Esta jornada también será útil para poner a prueba la rapidez, concentración y manejo del tiempo frente a preguntas de distinta dificultad. Las inscripciones tendrán un plazo determinado y el registro requiere un pago previo. Conoce cuándo se desarrollará el simulacro, cuánto cuesta, cómo realizar el abono y cuáles son las fechas establecidas para el examen de admisión de la universidad.

¿CUÁNDO SERÁ EL SIMULACRO PRESENCIAL DE SAN MARCOS?

El simulacro se llevará a cabo durante dos jornadas, programadas para el sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026. La actividad busca que los participantes se familiaricen con el tipo de experiencia que encontrarán durante una evaluación de ingreso y puedan enfrentarse a ella con mayor preparación.

Foto referencial: Andina

¿HASTA CUÁNDO PUEDES INSCRIBIRTE Y CUÁNTO CUESTA?

Los interesados tienen como fecha límite el 14 de septiembre de 2026 para completar su inscripción. Para participar, deberán realizar un pago de S/100 utilizando el código 9517. El abono puede efectuarse mediante cualquiera de estas alternativas:

Banco de la Nación

Págalo.pe

¿PARA QUÉ SIRVE PARTICIPAR EN ESTE SIMULACRO?

Además de comprobar cuánto se ha avanzado en la preparación, la evaluación permite practicar la administración del tiempo y detectar las áreas académicas que todavía requieren refuerzo. Resolver preguntas dentro de un escenario parecido al examen oficial también puede ayudar a reconocer errores, fortalecer conocimientos y establecer nuevas prioridades de estudio. La experiencia puede contribuir a disminuir la incertidumbre previa a una prueba exigente.

Foto referencial: Andina

¿CUÁNDO SERÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2027-I?

La UNMSM programó el proceso de admisión 2027-I para cuatro fechas de octubre de 2026. La distribución establecida es la siguiente:

Sábado 17 de octubre: Ciencias Económicas y de la Gestión (D) y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (E).

Ciencias Económicas y de la Gestión (D) y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (E). Domingo 18 de octubre: Ciencias Básicas (B) e Ingenierías (C).

Ciencias Básicas (B) e Ingenierías (C). Sábado 24 de octubre: Ciencias de la Salud (A), excepto Medicina Humana.

Ciencias de la Salud (A), excepto Medicina Humana. Domingo 25 de octubre: Medicina Humana.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

La convocatoria contempla a estudiantes que cursen quinto de secundaria durante 2026 y a personas que hayan terminado sus estudios mediante Educación Básica Regular (EBR) o Educación Básica Alternativa (EBA), siempre que cumplan las condiciones solicitadas por la universidad, según informa la plataforma Infobae.

¿CUÁNDO SON LAS INSCRIPCIONES AL EXAMEN?

El cronograma contempla tres grupos:

Apellidos que empiezan con la letra A, B, C, CH, D, E y F: del 17 al 30 de agosto.

Apellidos que empiezan con la letra G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ y O: del 31 de agosto al 13 de septiembre.

Apellidos que empiezan con la letra P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z: del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026.

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