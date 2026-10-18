Un total de 8 mil 332 jóvenes rindieron este domingo 18 de octubre el examen de admisión 2027-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), correspondiente a las áreas B: Ciencias Básicas y C: Ingeniería, en busca de una de las 906 vacantes ofrecidas para esta segunda fecha de evaluación.

Del total de postulantes, 1.043 correspondieron al área de Ciencias Básicas, que ofreció 242 vacantes, mientras que 7.289 participaron en el área de Ingeniería, con 664 vacantes disponibles.

Desde tempranas horas de la mañana, miles de postulantes, acompañados de sus padres, llegaron a la Ciudad Universitaria para participar en el examen, con la ilusión de alcanzar una vacante e iniciar su formación profesional en la universidad más antigua de América.

Para garantizar el normal desarrollo del proceso, la universidad dispuso personal capacitado para brindar seguridad y orientación a los jóvenes durante su ingreso y permanencia en el campus.

Más de 8 mil jóvenes rindieron examen de admisión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: Difusión)

Los postulantes ingresaron por las puertas Pre, 7, 6, 3, 2 y 1, siguiendo las indicaciones establecidas para facilitar el acceso y mantener el orden durante la evaluación.

Como es tradición en los procesos de admisión de la Decana de América, la rectora, Jeri Ramón Ruffner, acompañada de decanos, realizó por segundo día consecutivo un recorrido por las aulas donde los postulantes rindieron su examen.

Así, realizó una visita a las facultades de Ciencias Contables; Letras y Ciencias Humanas; Derecho y Ciencia Política; e Ingeniería Industrial, donde supervisó el desarrollo de la evaluación y verificó las condiciones en las que se realizó el examen.