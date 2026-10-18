Del total de postulantes, 1.043 correspondieron al área de Ciencias Básicas, mientras que 7.289 participaron en el área de Ingeniería. (Foto: Difusión)
Del total de postulantes, 1.043 correspondieron al área de Ciencias Básicas, mientras que 7.289 participaron en el área de Ingeniería. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Un total de 8 mil 332 jóvenes rindieron este domingo 18 de octubre el examen de admisión 2027-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), correspondiente a las áreas B: Ciencias Básicas y C: Ingeniería, en busca de una de las 906 vacantes ofrecidas para esta segunda fecha de evaluación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.