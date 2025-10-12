El presidente de la República, José Jerí, sostuvo este domingo 12 de octubre una reunión con el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, en Palacio de Gobierno, pocas horas después de que el burgomaestre encabezara una manifestación en la Plaza San Martín, en el centro de Lima.

La cita fue convocada por iniciativa del mandatario, quien previamente publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) una invitación dirigida al alcalde.

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños llega a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente de la República José Jeri. 12 de octubre de 2025 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

“Siempre es importante escucharnos entre peruanos. Habrá puntos de encuentro y seguramente diferencias. Por ello invito hoy a Aldo Mariños, alcalde de Pataz, a Palacio de Gobierno a dialogar”, escribió el jefe de Estado.

Durante la jornada, Mariños estuvo acompañado de ciudadanos de su provincia que exigían atención del Estado. Entre sus principales demandas figuran mayor seguridad en zonas mineras, la construcción de un hospital provincial y obras de conectividad vial.

El alcalde llegó a la capital tras recorrer a pie, durante más de seis semanas, desde Tayabamba, capital de la provincia liberteña.

“Señores, voy a ir a la mesa de diálogo y en esa mesa de diálogo voy a plantear que nos atiendan a los representantes de todos los gremios, que nos atiendan a la juventud, a la ‘Generación Z’, porque tenemos que dejar a un costado nuestra saña, nuestro egoísmo y nuestro resentimiento”, manifestó ante la multitud.

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, llegó a Lima tras 48 días de caminata junto a una comitiva que lo acompañó en la ruta. Espera reunirse en breve con el presidente José Jerí y anuncia que participará en las movilizaciones del 15 de octubre. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

En el encuentro, el presidente Jerí reiteró su disposición a mantener un canal de comunicación permanente con las autoridades subnacionales durante su gestión de transición.

“Y estoy plenamente dispuesto a ampliar la mesa de diálogo, abrir espacio. Que Palacio sea un espacio donde podamos dialogar. (...) No solamente abrir diálogo, asumir compromisos, sino también ejecutarlos lo más pronto posible, atendiendo prioridades”, expresó el mandatario.

Como resultado de la reunión, se acordó la instalación de una mesa de diálogo para el martes 14 de octubre, con participación de representantes de la sociedad civil, así como una mesa técnica que se llevará a cabo el jueves 16 de octubre. Según el presidente, estos espacios culminarán con compromisos y programaciones concretas.

Finalmente, Jerí agradeció la disposición de los representantes de Pataz para acudir a la convocatoria y resaltó la importancia del consenso.

“Está el compromiso de parte de esta gestión de trabajar de la mano y atender progresivamente los temas que son expectativas que ustedes representan, y atender cada uno de ellos de la mejor manera posible”, afirmó el mandatario.