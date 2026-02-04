Poderosa: “Hemos promovido la generación de cinco nuevas variedades de papa”

Minera Poderosa incrementa su inversión en proyectos de desarrollo comunitario en Pataz (La Libertad) a pesar del ambiente hostil generado por la minería informal e ilegal. Asociación Pataz, la ONG de la minera aurífera, viene desarrollando, de esta forma, novedosos proyectos de desarrollo productivo.

Es el caso de las papas (tubérculos) Poderosa Pollera y Poderosa Crocante, las únicas orientas a fritura “made in Perú”, apunta Juan Miguel Pérez, secretario ejecutivo de la asociación.

- ¿A cuántas personas beneficia Asociación Pataz?

En el año 2024 Asociación Pataz benefició a 13 mil personas e invirtió US$5 millones. En el 2025 andamos casi por las mismas cifras. Fueron casi US$6 millones.

- ¿Cuánto han invertido a lo largo del tiempo?

Son más de S/50 millones. Lo que ocurre es que los montos del 2024 y el 2025 son de los más altos porque hemos empezado de a pocos. Los primeros años invertimos solamente S/1 millón o S/1,5 millones, en promedio, pero a lo largo del tiempo hemos crecido en lugares de atención, en beneficiarios y en cantidad de proyectos porque el ámbito territorial de Poderosa también ha crecido.

- ¿Cuál es el ámbito territorial de Poderosa?

Poderosa tiene 100 mil hectáreas de concesiones, pero solamente el 15% están siendo trabajadas. Eso en la provincia de Pataz (La Libertad) porque la empresa también tiene concesiones en otras regiones del país, y allí ha habido necesidad de desarrollar otros proyectos.

"Nosotros hemos sacado dos papas para fritura que se llaman: Poderosa Pollera y Poderosa Crocante", señala Juan Miguel Pérez.

- ¿Ahora benefician a 13 mil personas?

Ese es el número del 2024. Hasta finales del 2025 habían cerca de 15 mil personas.

- ¿El público objetivo de Asociación Pataz son las personas más necesitadas? Me refiero al trabajo en el distrito de Pataz (La Libertad).

Sí. Las personas que necesitan asistencia. No los mineros artesanales, porque son los más ricos del distrito.

- ¿Eso significa que en el distrito de Pataz sigue habiendo personas con necesidades, a pesar del boom de la minería artesanal?

Sí, claro. El distrito de Pataz tiene 13 anexos o caseríos, los cuales son clasificados en tres categorías según el PNUD: anexos mineros que solamente hacen minería; anexos agrícolas que solo se dedican a esta actividad porque no tienen presencia de oro; y anexos mixtos que tienen un poco de minería y un poco de agricultura. Esa es una referencia que hay que tener en cuenta para entender la realidad social del distrito.

Capacitan en nutrición a pobladores de Pataz

- ¿Sin embargo, Pataz no es un distrito pobre?

Pataz no es un distrito de pobreza extrema y ni siquiera es pobre. De todos los distritos que tiene la provincia (de Pataz), el distrito del mismo nombre es el que tiene el segundo Índice de Desarrollo Humano (IDH) más alto.

- ¿Hay otro distrito con mejor IDH?

El más elevado es el distrito de Parcoy, donde están las minas de Marsa y de Consorcio Minero Horizonte. Entonces, podemos decir que Pataz es un distrito de desarrollo medio, pero también hay pobres, que solamente hacen agricultura. Son, generalmente, hortelanos que no son dueños de la tierra. Esas personas tienen un nivel de pobreza atendible.

- ¿Ellos son los principales beneficiarios de Asociación Pataz?

Los temas de desarrollo económico los tratamos en los pueblos que son netamente agrícolas o de comunidad mixta. Con ellos trabajamos todo lo relacionado con producción. Con el resto del distrito trabajamos temas de educación y de salud.

- ¿Qué tipo de proyectos desarrollan?

Nosotros enfocamos nuestro trabajo en tres grandes temas: salud, infantil principalmente, para erradicar la anemia; educación básica regular, que implica trabajar con los jardines infantiles, escuelas primarias y escuelas secundarias, proveyendo conectividad; y desarrollo económico en las áreas agropecuaria, forestal e industrial.

PAPA PERUANA

- ¿Qué proyectos de desarrollo económico están desarrollando ahora?

Tenemos mucho trabajo con el tema de frutales, aplicando nuevas prácticas y semillas en todo el Valle del Marañón, que pertenece al distrito de Pataz. Y también trabajamos mucho con el tema de la papa.

- ¿Cuánto tiempo llevan trabajando con la papa?

La papa es un trabajo que tenemos de antiguo. Esto en colaboración permanente con el Centro Internacional de la Papa y el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que son nuestros aliados.

Papa Poderosa Crocante, desarrollada en el Perú por Asociación Pataz. (Foto: Centro Internacional de la Papa).

- ¿Qué proyectos vienen realizando?

Hemos hecho un trabajo de caracterización de 129 variedades de papa nativa en el distrito de Chugay (provincia de Sánchez Carrión). Y también en el distrito de Tayabamba (Pataz), dónde hemos encontrado 121 variedades nuevas.

- ¿Se trata de nuevas variedades de papa?

Se trata de nuevas variedades porque solamente son conocidas en la zona. Después de cinco años de trabajo en este proyecto hemos generado un catálogo con todas las características. Pero, aparte de ello, hemos promovido la generación nuevas variedades de papa.

- ¿Poderosa ha desarrollado más variedades?

Sí. Hemos generado cinco nuevas variedades. Una es papa Poderosa, la cual es una variedad resistente a la rancha, que es la enfermedad más grave de todos los paperos. Esa papa ya tiene varios años y se cultiva en La Libertad. Luego hemos generado otra variedad que se llama la chugaina y que es resistente a las heladas. Y después hemos sacado dos variedades para fritura.

- ¿Tienen también papas especiales para fritura?

El Perú, a pesar de tener muchas variedades de papa, no tiene papas especiales para fritura. Todo lo que se consume en las pollerías son papas que se importan, principalmente, de Canadá. Nosotros hemos sacado dos papas para fritura que se llaman: Poderosa Pollera y Poderosa Crocante. Eso, a través de un proceso de investigación en el distrito de Chugay.

- ¿Esas papas ya están disponibles en el mercado?

Están bio-disponibles con la producción de semillas certificada. Y luego sacamos una variedad especialmente para horneado, porque los especialistas en gastronomía dicen que el mejor aprovechamiento para la papa es comerla horneada.

- ¿Cómo se denomina esa variedad de papa?

Se llama Poderosa watia, y es especial para hornear. Esas son las cinco variedades que hemos logrado obtener y presentar públicamente. Son variedades nacionales que ya están presentes en el Registro Nacional de Cultivares. Y tenemos un proceso de investigación de otras variedades que todavía están en camino.

- ¿Estas variedades ya están siendo comercializadas o se consumen solo en la zona?

Como la producción es lenta se vende, principalmente, en la zona de Huamachuco.

La Libertad: Implementarán vivero frutícola forestal en Pataz

- ¿No se vende en Trujillo?

A Trujillo no llega porque hay una dinámica económica muy grande en los pueblos debido a la demanda de alimentos por parte de la minería informal. Eso significa que mucho de lo que se produce en los pueblos se consume allí mismo.

MINERÍA INFORMAL

- ¿La minería informal o ilegal no perjudica este tipo de proyectos? Me refiero a la labor que ustedes realizan.

Para los temas de educación y salud, mayormente no. Para el tema de producción agraria sí, porque los jóvenes de los pueblos son muy buscados por la minería informal. Les ofrecen sueldos muy llamativos y los chicos ya no quieren trabajar la tierra.

- ¿Hablamos de adolescentes?

Sí, estamos viendo que a los jóvenes que tienen 14 o 15 años, vienen y se los llevan. Hay una gran campaña de los mineros informales que jalan a los chicos para trabajar en las minas, y eso claro que afecta a la producción porque las chacras se quedan sin gente para el trabajo que desarrollamos.

- ¿No han experimentado casos de violencia en Asociación Pataz?

Mayormente, cuando ha habido eventos de asesinatos y ataques la población nos ha alertado. Por ejemplo, durante uno de esos eventos, los beneficiarios de tres anexos nos pidieron que, por nuestra seguridad, nos vayamos. Ahora uno de dichos anexos nos ha dicho que ya podemos entrar. Si nos dicen eso es porque nos aprecian de alguna manera.

- ¿Alguna vez han vivido una situación parecida a esta?

Te comento que esta situación ya se dio hace unos 15 años, aunque no de forma tan llamativa como ahora. En esa época el precio del oro estaba muy bajo y a las justas cubría el costo de producción. Entonces había una producción informal muy chiquita, pero de pronto el oro comenzó a subir de precio, y así, como ahora, también empezaron a ocurrir matanzas.

- ¿También había muertos en esa época?

Cada cierto tiempo se encontraban muertos en los caminos. En esa época los compradores de oro se encontraban en Pataz, y los mineros informales iban a pie y en el camino los mataban. Pero el oro comenzó a bajar nuevamente y volvió su precio original. Ese ‘buen momento’ duró dos años y toda esa gente (mineros informales) que se había venido a Pataz desapareció de la noche a la mañana.

- ¿Eso podría volver a ocurrir?

Tengo la esperanza de que eso pase ahora y que el oro vuelva a su estado normal y pueda bajar esta fiebre de minería informal.