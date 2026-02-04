El Directorio de Petro-Perú, mediante Acuerdo de Directorio N.º 010-2026-PP, informó la cancelación del Proceso de Contratación Internacional PCI-0002-2025-OFP, vinculado al Servicio de Transformación Integral de la empresa, tras la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, que encarga a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) el diseño, conducción y ejecución integral del proceso de reorganización patrimonial de la petrolera estatal.

El proceso de contratación objeto de la cancelación se inició en el marco de lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto de Urgencia N.° 013-2024, emitido el 13 de septiembre de 2024, que facultó a la empresa a contratar un servicio especializado para el diseño y gestión de la implementación del Proceso de Transformación Integral, comprendiendo medidas estratégicas, operativas y financieras.

Como parte de estas acciones, se elaboraron condiciones técnicas del servicio y se realizaron coordinaciones con firmas internacionales especializadas, entre ellas Boston Consulting Group, Deloitte, Alvarez & Marsal, Riveron y McKinsey & Company, estimándose culminar la contratación durante el último trimestre de 2024.

Tras la incorporación del nuevo Directorio el 8 de noviembre de 2024 y los cambios en la gestión de la empresa, el 21 de noviembre de ese año se dispuso la conformación del Comité de Transformación Integral de Petro-Perú, encargado de elaborar las bases del proceso de contratación. A inicios de febrero de 2025, dicho comité inició un proceso de indagación de mercado con la participación de firmas especializadas del sector.

Posteriormente, el 26 de agosto de 2025, mediante Acuerdo de Directorio N.° 103-2025-PP, se aprobaron las condiciones técnicas para la contratación del servicio. El 26 de septiembre de 2025 se publicó la primera convocatoria del proceso por competencia internacional, la cual fue declarada desierta el 7 de noviembre de 2025, debido a que la única propuesta técnica válida fue de US$13.6 millones lo cual superó en aproximadamente 17,3% el monto referencial estimado.

Tras esto, el 19 de noviembre de 2025 se publicó una segunda convocatoria internacional, previéndose inicialmente el otorgamiento de la Buena Pro para el 16 de diciembre de 2025; dicho plazo fue posteriormente ampliado hasta el 23 de febrero de 2026.

En este proceso, Petro-Perú señaló que se recibieron propuestas de Riveron RTS LLC; el Consorcio Álvarez & Marsal – Consorcio Transformación; el Consorcio FTI Consulting – Miranda & Amado Abogados; el Consorcio Arthur D. Little – DLA Piper; el Consorcio Project Nazca – Deloitte; y Wood Mackenzie Inc.

Con la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, publicado el 31 de diciembre de 2025, se estableció un nuevo marco normativo que asignó a Proinversión el diseño, conducción y ejecución integral del proceso de reorganización patrimonial de Petro-Perú, lo que hace innecesaria la continuidad del proceso de contratación antes descrito.

La compañía estatal remarcó que realizará las acciones correspondientes, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para asegurar su operatividad y ejecución del proceso de reorganización patrimonial.