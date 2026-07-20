Al cierre del día, el dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio de S/3,4030, promedio de S/3,4033, mínimo de S/3,3990 y máximo de S/3,4050. (Foto: AFP)
Al cierre del día, el dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio de S/3,4030, promedio de S/3,4033, mínimo de S/3,3990 y máximo de S/3,4050. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar al cierre de este lunes 20 de julio fue de S/3,4030. Además la moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio de S/3,4030, promedio de S/3,4033, mínimo de S/3,3990 y máximo de S/3,4050.

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