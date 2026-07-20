El precio del dólar al cierre de este lunes 20 de julio fue de S/3,4030. Además la moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio de S/3,4030, promedio de S/3,4033, mínimo de S/3,3990 y máximo de S/3,4050.

Hoy se negociaron $241 millones en el mercado spot interbancario, 40% menos del flujo visto el viernes ($399 millones). Asimismo, no hubo vencimiento de swap cambiario por parte del Banco Central de Reserva (BCR).

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada tuvo flujos two way que hicieron orbitar la moneda alrededor de S/3,40. En el plano local, existe un 33% de probabilidad de un fenómeno de El Niño “extraordinario” entre diciembre 2026 y marzo 2027.

Mientras que la probabilidad de “fuerte” es 38%, la de “moderado” es 23% y la de “débil” es 6%, según el último comunicado de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN). El ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y prevé que se prolongaría hasta abril de 2027.

Por otro lado, Estados Unidos lanzó una nueva ronda de bombardeos contra objetivos en Irán por novena noche consecutiva, mientras Irán respondió con ataques contra aliados de EE.UU. en el Golfo, incluyendo Kuwait y Baréin.

Surgieron señales de una posible desescalada luego de que mediadores presentarán a Irán una propuesta de alto el fuego de diez días destinada a reactivar negociaciones y rescatar el acuerdo provisional alcanzado entre Estados Unidos e Irán el mes pasado.