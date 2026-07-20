Indecopi determinó que las empresas chinas Jinzhuoyi y otras siete pertenecientes a los grupos Derun, Baolai y Youfa, exportaron tubos de acero (LAC) al Perú bajo prácticas de dumping, es decir, a un precio inferior al valor normal calculado en la investigación. (Imagen: Indecopi)
Indecopi determinó que las empresas chinas Jinzhuoyi y otras siete pertenecientes a los grupos Derun, Baolai y Youfa, exportaron tubos de acero (LAC) al Perú bajo prácticas de dumping, es decir, a un precio inferior al valor normal calculado en la investigación. (Imagen: Indecopi)
Por Redacción EC

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias de Indecopi impuso derechos antidumping definitivos, sobretasa arancelaria, a las importaciones de tubos de acero (LAC) originarios de la República Popular China, por un periodo de cinco años.

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