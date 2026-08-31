Por Redacción EC

Adrián Gilabert, gerente legal de Universitario de Deportes, se pronunció este lunes luego de que el club fuera notificado de la oposición presentada por Indecopi contra la medida cautelar que dispuso el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal de la institución. Indecopi, además, solicitó al Poder Judicial que la resolución sea revocada o dejada sin efecto.

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