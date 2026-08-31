Adrián Gilabert, gerente legal de Universitario de Deportes, se pronunció este lunes luego de que el club fuera notificado de la oposición presentada por Indecopi contra la medida cautelar que dispuso el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal de la institución. Indecopi, además, solicitó al Poder Judicial que la resolución sea revocada o dejada sin efecto.

A través de sus redes sociales, Gilabert destacó la posición adoptada por el organismo y aseguró que esta recoge los argumentos que Universitario había planteado desde el inicio de la controversia.

“Hoy fuimos notificados de la Oposición de Indecopi contra la Medida Cautelar. Recogen nuestros argumentos! La Cautelar ‘express’ es ILEGAL. Esperemos con tranquilidad y calma el pronunciamiento del Poder Judicial”.

Hoy fuimos notificados de la Oposición de @IndecopiOficial contra la Medida Cautelar.

Recogen nuestros argumentos! La Cautelar “express” es ILEGAL.

Esperemos con tranquilidad y calma el pronunciamiento del @Poder_Judicial_ pic.twitter.com/5fdO1uTkV5 — Adrian Gilabert (@fadrian106) August 31, 2026

Gilabert: “La Cautelar ‘express’ es ILEGAL”

El mensaje del gerente legal crema llega después de que Indecopi formalizara su oposición a la medida cautelar concedida a Gremco. El organismo cuestionó que exista sustento para la decisión judicial y pidió que esta sea revocada o dejada sin efecto.

La postura de Gilabert coincide con los argumentos que ya había expuesto en los últimos días. El abogado sostiene que Universitario se encuentra bajo el régimen establecido por la Ley 31279 y su modificación mediante la Ley 32113, por lo que, desde la posición del club, no corresponde reactivar el procedimiento concursal ni convocar a una nueva Junta de Acreedores.

“Universitario ya estaba dentro del marco normativo de dos normas, de la 31279 y de la 32113”, había explicado Gilabert, quien también consideró que la medida cautelar contempló un supuesto legal que no corresponde al caso específico de Universitario.

“Esperemos con tranquilidad y calma”

Pese a la disputa legal que mantiene al club en medio de la controversia con Gremco, Gilabert pidió mantener la calma mientras el Poder Judicial analiza los argumentos presentados por las partes.

Su mensaje se produce en un momento clave para Universitario. La oposición de Indecopi representa un nuevo elemento en el proceso y podría impedir que avance, por ahora, la reactivación del procedimiento concursal que había sido ordenada provisionalmente por el Poder Judicial.

Ahora, la atención está puesta en el pronunciamiento del Poder Judicial. Mientras tanto, la administración de Universitario mantiene su posición de que la medida cautelar concedida a Gremco no corresponde al régimen legal que actualmente ampara al club.