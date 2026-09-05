Milagros Doris Maraví Sumar fue designada como nueva presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), según la Resolución Suprema N.° 268-2026-PCM, publicada este 4 de setiembre.

La norma establece que Maraví Sumar integrará el máximo órgano de gobierno de Indecopi en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y, a su vez, ejercerá la presidencia del Consejo Directivo.

La designación se produce luego de que el cargo de miembro y presidente del Consejo Directivo de Indecopi se encontrara vacante. La resolución señala que, ante esta situación, correspondía designar al funcionario que asumiría ambas funciones.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 1033, que regula la organización y funciones de Indecopi, el Consejo Directivo es el órgano máximo de la institución y está integrado, entre otros miembros, por dos representantes de la PCM.

La misma norma establece que el presidente del Consejo Directivo es designado por el Presidente de la República entre uno de los candidatos propuestos por la PCM.

La resolución suprema lleva la firma del Presidente del Consejo de Ministros, quien refrenda la designación.

Con esta decisión, Maraví Sumar asumirá la conducción del Consejo Directivo de Indecopi, órgano encargado de definir las principales líneas de dirección de la institución en materias vinculadas con competencia, protección al consumidor y propiedad intelectual.