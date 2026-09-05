Por Redacción EC

Milagros Doris Maraví Sumar fue designada como nueva presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), según la Resolución Suprema N.° 268-2026-PCM, publicada este 4 de setiembre.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: