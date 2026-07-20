Con este permiso, Star Perú quedó habilitada para realizar operaciones internacionales no regulares hacia diversos países de América del Norte, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, teniendo como base de operaciones el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima. Foto: GEC.
Con este permiso, Star Perú quedó habilitada para realizar operaciones internacionales no regulares hacia diversos países de América del Norte, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, teniendo como base de operaciones el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Star Perú solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la renovación de su permiso de operación para prestar el servicio de transporte aéreo regular internacional de pasajeros, carga y correo.

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