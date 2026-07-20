Star Perú solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la renovación de su permiso de operación para prestar el servicio de transporte aéreo regular internacional de pasajeros, carga y correo.

La solicitud, presentada el 22 de mayo del 2026, contempla la operación de las rutas Lima–Bogotá (Colombia), con hasta siete frecuencias semanales; Lima–Punta Cana (República Dominicana), Lima–Miami (Estados Unidos) y Lima–Panamá, con hasta 14 frecuencias semanales cada una; así como Lima y/o Chiclayo y/o Piura hacia Quito y Guayaquil (Ecuador), con hasta siete frecuencias semanales en cada caso.

Asimismo, la DGAC, publicó el aviso en el boletín oficial de El Peruano, donde la aerolínea plantea operar estas rutas con aeronaves Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767 y Bombardier Dash 8, teniendo como base de operaciones el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La publicación de la solicitud forma parte del procedimiento establecido en la Ley de Aeronáutica Civil del Perú. Como parte del proceso, los operadores aéreos que actualmente atienden las mismas rutas o segmentos podrán presentar oposición, la cual será evaluada en una audiencia pública, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Cabe precisar que la solicitud presentada este año representa un cambio respecto a la autorización con la que contaba la empresa. En septiembre de 2025, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) renovó a Star Perú su permiso de operación para prestar el servicio de transporte aéreo no regular internacional de pasajeros, carga y correo por un periodo de cuatro años (chárter o vuelos no programados).

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Esa autorización, de carácter administrativo, comprendía operaciones internacionales no regulares y establecía que la aerolínea debía cumplir con los requisitos técnicos, legales y económico-financieros para desarrollar sus operaciones.

Con este permiso, Star Perú quedó habilitada para realizar operaciones internacionales no regulares hacia diversos países de América del Norte, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, teniendo como base de operaciones el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.

Ahora, la aerolínea busca renovar el permiso correspondiente al transporte aéreo regular internacional de pasajeros, carga y correo. Este tipo de autorización está orientado a vuelos programados con rutas y frecuencias previamente establecidas, como las incluidas en la solicitud presentada ante la DGAC.