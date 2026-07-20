Con la entrada en vigencia de la Resolución de Superintendencia N.° 121-2026/SUNAT, millones de contribuyentes deberán realizar cambios en su Registro Único de Contribuyentes (RUC), medida que busca fortalecer la seguridad de los servicios digitales, optimizar las comunicaciones oficiales y reducir los riesgos de fraude y suplantación de identidad.

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) estimó que más de 11 millones de personas deberán actualizar o confirmar su información. Vicente Cruz, CEO de Sheriff, señaló que estos cambios buscan facilitar la relación entre los contribuyentes y la administración tributaria.

“Aunque muchos consideran que el RUC solo sirve para emitir recibos o facturas, mantener esta información actualizada será ahora una condición clave para realizar diversos trámites sin inconvenientes. Estos cambios buscan facilitar la relación entre los contribuyentes y la administración tributaria, además de reforzar la protección de la identidad digital”, indicó.

En ese sentido, Cruz comparte los principales cambios que todo contribuyente debe conocer y tener en cuenta:

El correo electrónico y el celular serán obligatorios : todos los nuevos inscritos en el RUC deberán registrar y validar un correo electrónico y un número de teléfono móvil. Quienes ya cuentan con RUC también deberán actualizar o confirmar estos datos antes del 31 de agosto de 2026, ya que serán utilizados como canales oficiales de comunicación con la Sunat.

: todos los nuevos inscritos en el RUC deberán registrar y validar un correo electrónico y un número de teléfono móvil. Quienes ya cuentan con RUC también deberán actualizar o confirmar estos datos antes del 31 de agosto de 2026, ya que serán utilizados como canales oficiales de comunicación con la Sunat. Cambiar de tipo de contribuyente será sencillo : a partir de esta modificación, las personas naturales podrán pasar de “sin negocio” a “con negocio” ,y viceversa, directamente desde Sunat Virtual, gracias a nuevos formularios digitales que eliminan la necesidad de acudir presencialmente a un centro de servicios. Esto permitirá ahorrar tiempo y agilizar el inicio o cierre de actividades económicas.

: a partir de esta modificación, las personas naturales podrán pasar de “sin negocio” a “con negocio” ,y viceversa, directamente desde Sunat Virtual, gracias a nuevos formularios digitales que eliminan la necesidad de acudir presencialmente a un centro de servicios. Esto permitirá ahorrar tiempo y agilizar el inicio o cierre de actividades económicas. Se refuerza la seguridad para acceder a los servicios digitales : antes de generar o recuperar el usuario y la Clave SOL, será obligatorio validar el correo electrónico y el número de celular registrados en el RUC mediante códigos de verificación, una medida orientada a prevenir accesos indebidos y proteger la información de los contribuyentes.

: antes de generar o recuperar el usuario y la Clave SOL, será obligatorio validar el correo electrónico y el número de celular registrados en el RUC mediante códigos de verificación, una medida orientada a prevenir accesos indebidos y proteger la información de los contribuyentes. La negativa a entregar el RUC como señal de alerta: que una persona o entidad se resista a facilitar su número de RUC para avanzar en un trámite o acuerdo es una alerta roja. Ocultar este dato impide verificar la situación real de la contraparte, convirtiéndose en el primer indicio de un posible riesgo de fraude o suplantación de identidad.

Además, la norma incorpora nuevos formularios virtuales para quienes desean abrir un negocio o iniciar actividades como trabajadores independientes, integrando en un solo proceso el cambio de tipo de contribuyente, la actualización de datos e, incluso, la baja de comprobantes de pago no utilizados cuando corresponda.

“Estas modificaciones representan una oportunidad para que personas y empresas revisen periódicamente la información registrada en su RUC y eviten contratiempos en futuros trámites. Mantener los datos actualizados ya no será solo una recomendación, sino una práctica indispensable para operar con seguridad y aprovechar plenamente los servicios digitales de la Sunat”, concluyó Cruz.