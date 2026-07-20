Sunat estimó que más de 11 millones de personas deberán actualizar o confirmar su información. Composición EC: Freepik / Andina
Sunat estimó que más de 11 millones de personas deberán actualizar o confirmar su información. Composición EC: Freepik / Andina
Por Redacción EC

Con la entrada en vigencia de la Resolución de Superintendencia N.° 121-2026/SUNAT, millones de contribuyentes deberán realizar cambios en su Registro Único de Contribuyentes (RUC), medida que busca fortalecer la seguridad de los servicios digitales, optimizar las comunicaciones oficiales y reducir los riesgos de fraude y suplantación de identidad.

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