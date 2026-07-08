Los ciudadanos que soliciten sus comprobantes de pago electrónicos podrán participar en el nuevo Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que entregará 416 premios en efectivo, incluyendo uno de hasta S/100.000, en dos sorteos en octubre del 2026 y febrero del 2027.

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El Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Javier Franco, presentó esta iniciativa que busca reconocer a los ciudadanos que solicitan la emisión de sus comprobantes de pago (boletas de venta o recibos por honorarios) y, al mismo tiempo, impulsar la formalización de las actividades comerciales en todo el país.

“La formalización no solo depende de quien vende, sino también de quien compra. Por eso es importante recordar que cuando los ciudadanos pedimos comprobantes de pago contribuimos a construir una economía más transparente y con mayores oportunidades para todos. Este sorteo busca incentivar y fortalecer ese compromiso ciudadano”, señaló Franco.

La iniciativa impulsará el mayor uso de los comprobantes electrónicos en el país. Actualmente, se emiten cerca de 400 millones de comprobantes electrónicos al mes, los cuales podrán registrarse para participar en el sorteo.

Dos sorteos y 416 premios

El Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago tendrá dos ediciones: la primera se realizará el 16 de octubre del 2026 y la segunda el 16 de febrero del 2027. En total se entregarán 416 premios, distribuidos en 208 por cada edición.

En cada sorteo se contará con dos grupos de participantes: uno para Lima y otro para provincias. Podrán participar personas naturales mayores de edad, peruanas o extranjeras con sus respectivos documentos de identidad.

Los premios en cada edición se distribuirán de la siguiente manera:

120 premios de S/500

70 premios de S/1.000

10 premios de S/5.000

5 premios de S/10.000

1 premio de S/20.000

1 premio de S/50.000

1 premio de S/100.000

Por ello, el monto total de premios a entregar en cada sorteo ascenderá a S/800.000, suma que también se otorgará en la edición programada para 2027.

¿Cómo participar?

Los interesados deberán registrarse en la web de la Sunat consignando su tipo y número de documento de identidad, fecha de nacimiento, nombres y apellidos, número de celular y correo electrónico.

Una vez inscritos, podrán registrar los datos de sus comprobantes de pago electrónicos: número de RUC del emisor, tipo de comprobante, serie, número y fecha de emisión. Cada participante podrá registrar hasta tres comprobantes por cada número de RUC emisor y por cada fecha de emisión.

Para el sorteo del 16 de octubre del 2026 serán válidos los comprobantes emitidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del 2026, los cuales podrán registrarse hasta el 2 de octubre del 2026. Mientras que para el sorteo del 16 de febrero del 2027, se considerarán los comprobantes emitidos entre el 1 de noviembre del 2026 y el 31 de enero del 2027, que podrán registrarse hasta el 2 de febrero del 2027.

Los ganadores serán anunciados de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases aprobadas mediante la Resolución de Superintendencia N.° 000103-2026/SUNAT, previa validación de los comprobantes registrados.