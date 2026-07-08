El sorteo virtual entregará 416 premios en efectivo y promoverá la formalización de las actividades económicas. | Foto: Sunat
El sorteo virtual entregará 416 premios en efectivo y promoverá la formalización de las actividades económicas. | Foto: Sunat
Por Redacción EC

Los ciudadanos que soliciten sus comprobantes de pago electrónicos podrán participar en el nuevo Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que entregará 416 premios en efectivo, incluyendo uno de hasta S/100.000, en dos sorteos en octubre del 2026 y febrero del 2027.

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