Según el último estudio Gratificación de Bumeran, el 35% destinará este ingreso al pago de deudas y créditos, mientras que el 25% planea ahorrarlo y solo el 7% lo utilizará para invertir. Foto: Andina.
Según el último estudio Gratificación de Bumeran, el 35% destinará este ingreso al pago de deudas y créditos, mientras que el 25% planea ahorrarlo y solo el 7% lo utilizará para invertir. Foto: Andina.
Por Redacción EC

En Perú, la gratificación de julio llegará para muchos trabajadores como un alivio frente a compromisos financieros pendientes. No obstante, según el último estudio Gratificación de Bumeran, el 35% destinará este ingreso al pago de deudas y créditos, mientras que el 25% planea ahorrarlo y solo el 7% lo utilizará para invertir.

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