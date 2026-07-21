WUF: Este 28 de julio, un porcentaje de tu ‘grati’ puede salvar una vida

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Si eres Persona Natural: Tu grati genera un gran impacto
No importa el tamaño de tu aporte, cada sol cuenta cuando se trata de cambiar el destino de un animal abandonado. Si deseas sumarte de manera individual este mes patrio, WUF te ofrece opciones accesibles y con grandes beneficios:
- Cualquier monto al Yape Oficial: Puedes donar directamente desde tu celular el monto que desees y de forma inmediata al Yape oficial de WUF +51 915 169 875. Cada microdonación suma para los platos de comida diarios de los albergues.
- Donaciones mayores a S/ 300: Si tu aporte es igual o mayor a este monto, WUF te emite un certificado de donación.
- Apadrinar y ser parte del Club WUF: Puedes usar un porcentaje de tu gratificación para asegurar una ayuda constante. Al convertirte en padrino o madrina, accedes a increíbles beneficios como descuentos exclusivos en productos y servicios para mascotas, así como la oportunidad de realizar visitas guiadas a los albergues para conocer a los perros que estás ayudando.
¡Celebra tu cumpleaños ayudando!
¿Cumples años en julio o pronto? Una forma hermosa y diferente de canalizar tu apoyo es celebrando tu santo en el albergue. WUF se encarga de realizar una donación de comida a la par, y tú puedes armar un evento inolvidable: puedes invitar hasta a 120 personas, incluye un show de 2 horas y bocaditos para tus invitados. Festejas tu día rodeado de amor perruno y transformas tu celebración en una obra social.
Si eres Empresa: Responsabilidad social y marca solidaria
Las Fiestas Patrias también son el momento ideal para que las organizaciones demuestren su compromiso con el país y el bienestar animal. Si lideras una empresa o manejas el área de sostenibilidad, aliarte con WUF en julio trae ventajas estratégicas:
- Alianza comercial y beneficio tributario: Tu empresa puede realizar una donación corporativa y WUF otorgará un certificado de donación por el monto total donado, lo cual es deducible de impuestos.
- Campañas a medida (Julio o anuales): Se pueden diseñar campañas de marketing solidario específicas para el mes de julio o proyectos sostenibles a lo largo de todo el año.
- Posicionamiento de marca: Al unirte a la causa, logras exponer y dar a conocer a tu marca como una “empresa solidaria”, conectando emocionalmente con tus clientes, mejorando tu reputación corporativa y potenciando tus campañas de marketing digital y tradicional a través de un propósito real.
¿Cómo sumarte hoy?
El verdadero sentido de celebrar al Perú este 28 de julio radica en construir un país más empático y compasivo con los seres más vulnerables. Destinar un porcentaje de tu gratificación —ya sea como un ciudadano comprometido o como una empresa con propósito— no es solo un acto de caridad; es una inversión directa en la salud, alimentación y felicidad de cientos de animales que esperan una segunda oportunidad en la vida. El cambio empieza con una pequeña decisión y cada acción suma para acortar la brecha del abandono.
Los canales oficiales de WUF están listos para guiarte en este proceso de ayuda seguro y transparente:
- Sitio Web Oficial: Encuentra todos los planes de apadrinamiento, opciones de voluntariado e historias de adopción de manera directa en https://www.wuf.pe/clubwuf
- Contacto Comercial y Alianzas Corporativas: Si representas a una empresa interesada en co-crear campañas de marketing solidario u obtener certificados de donación, escríbenos directamente a comercial@wuf.pe
- Yape Oficial de WUF: Para canalizar tus microdonaciones de forma inmediata y 100% segura desde tu celular, puedes yapear al número autorizado: +51 915 169 875