WUF: Este 28 de julio, un porcentaje de tu ‘grati’ puede salvar una vida

Si eres Persona Natural: Tu grati genera un gran impacto

No importa el tamaño de tu aporte, cada sol cuenta cuando se trata de cambiar el destino de un animal abandonado. Si deseas sumarte de manera individual este mes patrio, WUF te ofrece opciones accesibles y con grandes beneficios:

Cualquier monto al Yape Oficial: Puedes donar directamente desde tu celular el monto que desees y de forma inmediata al Yape oficial de WUF +51 915 169 875 . Cada microdonación suma para los platos de comida diarios de los albergues.

Puedes donar directamente desde tu celular el monto que desees y de forma inmediata al Yape oficial de WUF . Cada microdonación suma para los platos de comida diarios de los albergues. Donaciones mayores a S/ 300: Si tu aporte es igual o mayor a este monto, WUF te emite un certificado de donación .

Si tu aporte es igual o mayor a este monto, WUF te emite un . Apadrinar y ser parte del Club WUF: Puedes usar un porcentaje de tu gratificación para asegurar una ayuda constante. Al convertirte en padrino o madrina, accedes a increíbles beneficios como descuentos exclusivos en productos y servicios para mascotas, así como la oportunidad de realizar visitas guiadas a los albergues para conocer a los perros que estás ayudando.

La solidaridad no depende de la ocasión, sino de las ganas de ayudar. Así como estas donaciones nacieron de una celebración, un pequeño porcentaje de tu gratificación puede dar esperanza a quienes más lo necesitan.

¡Celebra tu cumpleaños ayudando!

¿Cumples años en julio o pronto? Una forma hermosa y diferente de canalizar tu apoyo es celebrando tu santo en el albergue. WUF se encarga de realizar una donación de comida a la par, y tú puedes armar un evento inolvidable: puedes invitar hasta a 120 personas, incluye un show de 2 horas y bocaditos para tus invitados. Festejas tu día rodeado de amor perruno y transformas tu celebración en una obra social.

Si eres Empresa: Responsabilidad social y marca solidaria

Las Fiestas Patrias también son el momento ideal para que las organizaciones demuestren su compromiso con el país y el bienestar animal. Si lideras una empresa o manejas el área de sostenibilidad, aliarte con WUF en julio trae ventajas estratégicas:

Alianza comercial y beneficio tributario: Tu empresa puede realizar una donación corporativa y WUF otorgará un certificado de donación por el monto total donado , lo cual es deducible de impuestos.

Tu empresa puede realizar una donación corporativa y WUF otorgará un , lo cual es deducible de impuestos. Campañas a medida (Julio o anuales): Se pueden diseñar campañas de marketing solidario específicas para el mes de julio o proyectos sostenibles a lo largo de todo el año.

Se pueden diseñar campañas de marketing solidario específicas para el mes de julio o proyectos sostenibles a lo largo de todo el año. Posicionamiento de marca: Al unirte a la causa, logras exponer y dar a conocer a tu marca como una “empresa solidaria”, conectando emocionalmente con tus clientes, mejorando tu reputación corporativa y potenciando tus campañas de marketing digital y tradicional a través de un propósito real.

Cada alianza corporativa con WUF impulsa una ayuda real para los perros que más lo necesitan. A través de donaciones y campañas solidarias, las empresas fortalecen su compromiso social mientras generan un impacto positivo en la comunidad y el bienestar animal.

¿Cómo sumarte hoy?

El verdadero sentido de celebrar al Perú este 28 de julio radica en construir un país más empático y compasivo con los seres más vulnerables. Destinar un porcentaje de tu gratificación —ya sea como un ciudadano comprometido o como una empresa con propósito— no es solo un acto de caridad; es una inversión directa en la salud, alimentación y felicidad de cientos de animales que esperan una segunda oportunidad en la vida. El cambio empieza con una pequeña decisión y cada acción suma para acortar la brecha del abandono.

Los canales oficiales de WUF están listos para guiarte en este proceso de ayuda seguro y transparente: