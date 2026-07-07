Julio marca uno de los momentos más esperados por millones de trabajadores peruanos con el depósito de la gratificación. Aunque este ingreso suele destinarse al consumo, especialistas en finanzas personales recomiendan aprovecharlo para fortalecer la salud financiera y comenzar a construir patrimonio a largo plazo.

Desde reducir deudas hasta invertir en distintos instrumentos financieros, existen estrategias que pueden generar un mayor beneficio que destinar todo el dinero a gastos inmediatos. Estas son cinco recomendaciones para sacar el máximo provecho a la gratificación.

1. Priorice el pago de deudas antes de invertir

El primer paso debería ser evaluar si existen créditos con tasas de interés elevadas. Según Cristian Arens, fundador de CIRCUM Corp, amortizar deudas suele generar un beneficio financiero mayor que cualquier inversión, ya que reduce los intereses que se pagarán en el futuro. Si no existen obligaciones pendientes, recomienda destinar parte del dinero al ahorro y otra parte a inversiones o capacitación.

2. Mantenga el ahorro en la moneda de sus gastos

Aunque el dólar continúa siendo un activo de refugio para muchos inversionistas, José Bueno, profesor de ESAN, sostiene que el sol peruano ha mostrado una de las mayores fortalezas de la región durante el último año. Por ello, si el dinero será utilizado en el corto plazo o invertido en el mercado local, considera más conveniente mantenerlo en soles para evitar riesgos cambiarios innecesarios.

3. Diversifique sus inversiones

Los especialistas coinciden en que no existe un único instrumento ideal. Depósitos a plazo, fondos mutuos, acciones, ETF o criptomonedas pueden formar parte de una estrategia de inversión, siempre que el inversionista comprenda el funcionamiento y los riesgos de cada alternativa. De todas maneras, para Arens, la educación financiera sigue siendo el principal factor para tomar mejores decisiones.

4. Explore alternativas más allá de los instrumentos tradicionales

De acuerdo con Alberto Abanto, jefe comercial de Inversiones IO, el crowdfunding inmobiliario permite que varias personas financien colectivamente proyectos inmobiliarios aportando una fracción del capital requerido y reciban una rentabilidad al término de la inversión. Destaca que la vivienda social mantiene una demanda estructural impulsada por el déficit habitacional y los programas estatales, lo que la convierte en un segmento resiliente frente a los ciclos económicos y políticos. En este mercado existen proyectos con rentabilidades superiores al 20% anualizado y plazos que van de tres a nueve meses.

5. Verifique que el monto recibido sea el correcto

Además de decidir cómo utilizar la gratificación, es importante revisar que el depósito haya sido calculado correctamente. Los conceptos remunerativos de percepción regular, como comisiones, horas extras recurrentes, bonificaciones habituales y asignación familiar, pueden incrementar el monto del beneficio, mientras que pagos extraordinarios, utilidades, movilidad o alimentación otorgada como condición de trabajo no forman parte de la base de cálculo.

Empresas deben cumplir con el pago hasta el 15 de julio

El depósito de la gratificación debe realizarse como máximo el 15 de julio. Según Jimmy Huaytuco, líder de implementaciones de Buk Perú, el incumplimiento del plazo o errores en el cálculo pueden ser considerados infracciones graves por la Sunafil. Las multas alcanzan hasta S/ 24,750 para pequeñas empresas y S/ 143,660 para empresas que no pertenecen al régimen MYPE, mientras que las microempresas no están obligadas a otorgar este beneficio.

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