Desde reducir deudas hasta invertir en distintos instrumentos financieros, existen estrategias que pueden generar un mayor beneficio que destinar todo el dinero a gastos inmediatos. (Fuente: El Peruano)
Desde reducir deudas hasta invertir en distintos instrumentos financieros, existen estrategias que pueden generar un mayor beneficio que destinar todo el dinero a gastos inmediatos. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

Julio marca uno de los momentos más esperados por millones de trabajadores peruanos con el depósito de la gratificación. Aunque este ingreso suele destinarse al consumo, especialistas en finanzas personales recomiendan aprovecharlo para fortalecer la salud financiera y comenzar a construir patrimonio a largo plazo.

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