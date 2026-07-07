Por Redacción EC

Tras el inicio de julio 2026, se avivan los preparativos para conmemorar las Fiestas Patrias en todo el país, ya sea con desfiles, ferias gastronómicas, danzas típicas, reuniones sociales y más. Incluso, en diversas partes del territorio nacional ya se ha iniciado el embanderamiento general de casas, instituciones públicas y privadas, así como de establecimientos comerciales, una medida que se mantendrá durante todo el mes. En ese contexto, con motivo de la conmemoración de los 205 años de la independencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que será obligatorio colocar la bandera nacional en las viviendas y establecimientos comerciales ubicados en el Cercado de Lima. Sin embargo, incumplir con esta disposición podría acarrear una severa multa, una medida que busca fortalecer la identidad y fomentar el respeto por los símbolos patrios durante estas festividades. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.