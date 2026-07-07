Tras el inicio de julio 2026, se avivan los preparativos para conmemorar las Fiestas Patrias en todo el país, ya sea con desfiles, ferias gastronómicas, danzas típicas, reuniones sociales y más. Incluso, en diversas partes del territorio nacional ya se ha iniciado el embanderamiento general de casas, instituciones públicas y privadas, así como de establecimientos comerciales, una medida que se mantendrá durante todo el mes. En ese contexto, con motivo de la conmemoración de los 205 años de la independencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que será obligatorio colocar la bandera nacional en las viviendas y establecimientos comerciales ubicados en el Cercado de Lima. Sin embargo, incumplir con esta disposición podría acarrear una severa multa, una medida que busca fortalecer la identidad y fomentar el respeto por los símbolos patrios durante estas festividades. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO COLOCAR LA BANDERA NACIONAL EN FIESTAS PATRIAS 2026?

En el marco de las celebraciones por los 205 años de Independencia del Perú, la Municipalidad de Lima informó que, del miércoles 15 al viernes 31 de julio, será obligatorio izar la bandera nacional en la parte superior central de las viviendas, edificios y establecimientos comerciales ubicados en el Cercado de Lima. Eso no es todo, pues la norma también establece que solo se podrá instalar una bandera por predio, la cual deberá encontrarse en buen estado de conservación, así como queda prohibido colocarla en ventanas, balcones o puertas.

Así, con la finalidad de promover el cumplimiento voluntario de la Ordenanza n.° 2200, la Gerencia de Fiscalización y Control comunica y notifica a los propietarios de viviendas y negocios del Cercado de Lima sobre el cumplimiento de esta disposición. Por ello, a través de estas acciones, la MML señala que reafirma su compromiso con la promoción de los valores cívicos y el fortalecimiento de la identidad nacional durante las celebraciones por un nuevo aniversario peruano. No obstante, desobedecer la norma podría originar severas sanciones económicas que te lo presentamos a continuación:

Centro Histórico de Lima: multa de S/1 375.

multa de S/1 375. Resto del Cercado de Lima (fuera del Centro Histórico): multa de S/550.

multa de S/550. Uso inadecuado o alteración del diseño de la bandera nacional: multa de S/5 500.

¿QUIÉNES DESCANSAN ESTE 27 DE JULIO POR FIESTAS PATRIAS 2026?

Las Fiestas Patrias 2026 están a la vuelta de la esquina y miles de peruanos se organizan para disfrutar de varios días de descanso. Por ello, a través del Decreto Supremo n° 075-2026-PCM, el Gobierno estableció que este lunes 27 de julio sea declarado como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Esta medida permitirá que puedan disfrutar de un feriado largo de cinco días, con el objetivo de impulsar el turismo interno en el país y conmemorar los 205 años de independencia. Sin embargo, la norma señala que los empleados estatales deberán recuperar las horas dejadas de laborar dentro de los próximos diez días hábiles o en la fecha que haya determinado cada institución.

En el caso del sector privado, el 27 de julio será día no laborable, siempre que haya un acuerdo entre empleador y trabajadores. De no existir consenso, la decisión corresponderá al empleador y la recuperación de horas deberá ser coordinada por ambas partes. “A fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace más de una década el establecimiento de días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas para el sector público, los cuales, sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno; medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo”, indica el decreto.