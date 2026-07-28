Pasada la mitad del año, y mientras algunas series se toman un merecido ‘descanso’, hay otras que están listas para conquistar al público televidente. En el caso de Universal+, la alternativa de streaming ofrecerá tres propuestas que buscan atrapar usuarios con romance, aventura y misterio. A continuación, los detalles:

“EL CONDE DE MONTECRISTO” (4 de agosto)

Miniserie de ocho episodios a cargo del realizador danés Bille August. Está basada en la novela de Alejandro Dumas que con el mismo título ha cautivado a millones alrededor del mundo.

Dice la sinopsis oficial:

Acusado injustamente de traición, el joven marinero francés Edmond Dantès (Sam Claflin, Me Before You) es encarcelado sin juicio en el Castillo de If, una imponente fortaleza insular frente a la costa de Marsella. Durante sus años de prisión, un compañero de celda, un erudito abad (Jeremy Irons, The Lion King), lo instruye en diversas materias. Poco antes de su fallecimiento, el abad revela dónde se esconde un inmenso tesoro en una isla desierta. Edmond escapa y, al encontrar el tesoro, adopta la identidad del Conde de Montecristo. Así, decide utilizar su fortuna para vengarse de quienes lo traicionaron.

“GHOSTS” (5ta temporada-14 de agosto)

Con un humor ácido e inigualable, llega la quinta temporada de “Ghosts”, la comedia creada por showrunners Joe Port (Just Shoot Me!) y Joe Wiseman (New Girl), una versión americana del producto británico del mismo nombre.

En “Ghosts”, una pareja debe convivir con fantasmas de distintas épocas históricas. Ellos no quieren ser desalojados, pero sus nuevos ‘dueños’ buscan sacarle provecho a la mansión que heredaron.

Dice la sinopsis oficial: Cuando Sam y Jay logran acostumbrarse a la presencia de los fantasmas su vida cotidiana parece haber encontrado cierta estabilidad. Sin embargo, el equilibrio se complica ante la llegada de otros inesperados visitantes.

-“MURDER IN A SMALL TOWN” (19 de agosto)

Producida en Canadá, la serie de intriga y misterio “Asesino en un pequeño pueblo” tiene a Rossif Sutherland como un detective que llega a un pequeño pueblo para, supuestamente, descansar de sus presiones, pero descubre un asesinato tras otro, sobre el que deberá apuntar todos sus sentidos. En el medio, un vínculo sentimental con una bibliotecaria y la relación con su hija adolescente lo complicarán algo más de lo debido.

Universal+ transmitirá la temporada estreno de esta serie basada en la popular saga de novelas “Alberg and Cassandra Mysteries”, escritas por la autora canadiense L.R. Wright.