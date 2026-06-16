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Hasta el momento, DreamWorks Animation y Universal Pictures no han presentado la lista definitiva del reparto de voces en español | Foto: Universal (Captura de YouTube y TikTok)
Hasta el momento, DreamWorks Animation y Universal Pictures no han presentado la lista definitiva del reparto de voces en español | Foto: Universal (Captura de YouTube y TikTok)
Por Redacción EC

El actor mexicano Eugenio Derbez confirmó su participación en “Shrek 5” mediante un video dirigido al público peruano, difundido en las redes sociales de Universal Pictures, pocas horas después del estreno del primer avance oficial de la cinta, cuyo lanzamiento en cines está previsto para el 30 de junio de 2027.

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