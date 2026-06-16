El actor mexicano Eugenio Derbez confirmó su participación en “Shrek 5” mediante un video dirigido al público peruano, difundido en las redes sociales de Universal Pictures, pocas horas después del estreno del primer avance oficial de la cinta, cuyo lanzamiento en cines está previsto para el 30 de junio de 2027.

“Hola amigos de Perú, ¿cómo están? ¿Qué les panzó? A mí me dijeron que Perú es clave”, expresó Derbez en la grabación, donde también instó a los usuarios a ver el adelanto y concluyó con la frase: “Nos vemos pronto en el cine”.

Por su parte, Universal Pictures respaldó el mensaje del actor con una publicación en la que escribió: “Haz caso al consejo de Eugenio a todos los peruanos, sigue nuestras redes sociales y mira este esperado avance”, destacando así el retorno de la voz que acompañó la franquicia desde su estreno en 2001.

A diferencia del caso de Derbez, el elenco de doblaje latino aún no está definido y presenta cambios frente a las entregas anteriores. Alfonso Obregón, voz histórica de Shrek y quien fue acusado por abuso sexual, anunció en redes sociales que no participará en el proyecto, al señalar que no fue convocado y que tenía condiciones para retomar el papel.

Hasta el momento, las distribuidoras DreamWorks Animation y Universal Pictures no han presentado la lista definitiva del reparto de voces en español, aunque el avance ya permitió a los espectadores identificar el retorno de Dulce Guerrero en el personaje de Fiona.

La producción estadounidense contará en su versión original en inglés con las actuaciones de Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy, bajo un argumento que mostrará la etapa juvenil de los hijos de la pareja protagónica en el reino de Muy Muy Lejano.

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