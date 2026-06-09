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La película contará con la dirección de Andrew Stanton, ganador de dos premios Óscar por 'Buscando a Nemo' y 'Buscando a Dory' | Foto: Instagram (@belindapop)
La película contará con la dirección de Andrew Stanton, ganador de dos premios Óscar por 'Buscando a Nemo' y 'Buscando a Dory' | Foto: Instagram (@belindapop)
Por Agencia EFE

La cantante mexicana Belinda será la voz en español de ‘Lilypad’, el nuevo personaje de ‘Toy Story 5’, por lo que compartirá créditos con los cantantes Bad Bunny, Bizarrap y la actriz española Penélope Cruz, quienes integran el elenco de doblaje para Latinoamérica y España de la nueva producción animada de Disney y Pixar.

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