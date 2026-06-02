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La canción marcará el regreso de Swift a las raíces country | Foto: EFE / Instagram (@disney) - Captura / Composición EC
La canción marcará el regreso de Swift a las raíces country | Foto: EFE / Instagram (@disney) - Captura / Composición EC
Por Agencia EFE

La estrella estadounidense Taylor Swift formará parte de la banda sonora de ‘Toy Story 5’, la próxima entrega de la franquicia de Disney y Pixar, con un nuevo tema original titulado ‘I Knew It, I Knew You’.

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