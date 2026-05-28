El cantautor uruguayo Jorge Drexler ofrecerá un concierto el 12 de febrero de 2027 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima para presentar su reciente álbum “Taracá”.

La propuesta artística pondrá al candombe y a los ritmos afro-uruguayos en el centro del espectáculo, combinando sus nuevas creaciones con un repaso por su repertorio clásico.

Este nuevo material, editado en marzo de 2026 bajo el sello de Sony Music, se caracteriza por ser el proyecto de estudio más ligado a sus raíces en los últimos años y el primero que efectúa íntegramente en la ciudad de Montevideo desde 2004.

El nombre del disco funciona como una representación sonora del golpe del tambor chico y al mismo tiempo alude al modismo rioplatense “estar acá”.

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La producción cuenta con 11 temas grabados en estudios de Uruguay, Puerto Rico y España, e incorpora la colaboración de la Rueda de Candombe, la murga Falta y Resto, la cantante Young Miko y la intérprete flamenca Ángeles Toledano.

Drexler posee una trayectoria respaldada por reconocimientos internacionales que incluyen 16 premios Latin Grammy, un Premio Goya y un premio Óscar a Mejor Canción Original en 2005.

Portada de "Taracá", lo nuevo de Jorge Drexler.

Su anterior gira internacional, basada en el disco “Tinta y Tiempo” (2022), acumuló más de 90 fechas en directo en distintas ciudades del mundo y obtuvo el Premio Ondas al mejor espectáculo en la temporada 2023.

Las entradas para el concierto que Jorge Drexler ofrecerá el 12 de febrero de 2027 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

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Drexler y el Perú

Han pasado casi veinte años desde la primera presentación de Jorge Drexler en Lima, el 13 de octubre de 2007. Esa noche, mientras la selección peruana enfrentaba a Paraguay en el Estadio Nacional por las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, Drexler interpretó por primera vez “El Surco” de Chabuca Granda, acompañado de guitarra y voz, en ritmo de pericón, ante 2,400 espectadores.

A lo largo de los años, el artista ha realizado varias presentaciones en el país, demostrando su interés por la música peruana. En 2017, su interpretación de “El Surco” en el disco homenaje "A Chabuca" recibió una nominación a los Latin Grammy en la categoría Grabación del Año.

El lanzamiento se complementa con una propuesta audiovisual dirigida por Joana Colomar y Rodrigo Méndez, quienes estuvieron al frente de los lyric videos de cada tema y del videoclip del sencillo "¿Qué será que es?" | Foto: Difusión

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