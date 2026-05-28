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Las entradas para este concierto están disponibles en Ticketmaster | Foto: Difusión
Las entradas para este concierto están disponibles en Ticketmaster | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantautor uruguayo Jorge Drexler ofrecerá un concierto el 12 de febrero de 2027 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima para presentar su reciente álbum “Taracá”.

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