“Yo era poesía” también incluye una adaptación contemporánea de las conocidas “Rimas” del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer | Foto: Difusión
“Yo era poesía” también incluye una adaptación contemporánea de las conocidas “Rimas” del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El artista español Alejandro Sanz lanzó este viernes 7 de agosto su nuevo sencillo “Yo era poesía”, una colaboración junto al cantautor y productor mexicano Eden Muñoz, tema producido por Richi López que combina la propuesta musical del intérprete madrileño con elementos de la tradición mexicana como el acordeón.

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