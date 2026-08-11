El artista español Alejandro Sanz lanzó este viernes 7 de agosto su nuevo sencillo “Yo era poesía”, una colaboración junto al cantautor y productor mexicano Eden Muñoz, tema producido por Richi López que combina la propuesta musical del intérprete madrileño con elementos de la tradición mexicana como el acordeón.

La canción fue compuesta por ambos artistas durante una sesión improvisada en la residencia de Sanz en Miami Beach, donde, con el acompañamiento de Richi López en la producción, trabajaron en la letra y música del tema, informormaron los representantes de Sanz.

“Yo era poesía” también incluye una adaptación contemporánea de las conocidas “Rimas” del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, como parte de la propuesta lírica de la canción.

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El videoclip del sencillo fue grabado en Madrid durante junio y estuvo dirigido por Gus Carballo, quien desarrolló una propuesta audiovisual de estética minimalista, centrada en la interpretación de ambos artistas y el uso de tecnología digital.

Eden Muñoz destacó la experiencia de trabajar junto a Sanz y señaló que la colaboración representó “una de las experiencias más bonitas” de su trayectoria profesional, al resaltar la importancia de “coincidir, conectar y compartir el arte”.

Este sencillo viene tras el cierre de la gira española de Alejandro Sanz y antes de su próximo recorrido por América, programado para octubre y noviembre de 2026, con presentaciones en ciudades de México como Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, además de fechas en Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.