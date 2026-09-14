Jimin de BTS ocupó el primer lugar del ranking mensual de idols K-pop de la aplicación global KDOL correspondiente a agosto de 2026. (Foto: Instagram / @j.m)
Jimin de BTS ocupó el primer lugar del ranking mensual de idols K-pop de la aplicación global KDOL correspondiente a agosto de 2026. (Foto: Instagram / @j.m)
Por Redacción EC

Jimin, reconocido integrante de BTS, volvió a demostrar su enorme popularidad a nivel internacional. El cantante ocupó el primer lugar del ranking mensual de idols K-pop de la aplicación global KDOL correspondiente a agosto y alcanzó una nueva marca histórica en esta plataforma.

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