Jimin, reconocido integrante de BTS, volvió a demostrar su enorme popularidad a nivel internacional. El cantante ocupó el primer lugar del ranking mensual de idols K-pop de la aplicación global KDOL correspondiente a agosto y alcanzó una nueva marca histórica en esta plataforma.

En la votación que terminó el pasado 31 de agosto, Jimin consiguió 151 millones 917 mil 298 corazones. Con este resultado, llegó por 52.ª vez al primer lugar mensual, convirtiéndose en el artista con más victorias en esta categoría dentro del Salón de la Fama de KDOL.

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El integrante de BTS también comenzó septiembre con otra victoria. En el ranking semanal de la primera semana del mes, que cerró el 9 de septiembre, volvió a ocupar el primer puesto tras reunir 31 millones 981 mil 895 corazones.

Jimin de BTS volvió a ocupar el primer lugar con su tema "Who" en el “World Song Hot 50” de King Choice correspondiente a agosto de 2026. (Foto: Instagram / @j.m)

Este resultado permitió que Jimin extendiera a 222 semanas su récord como número uno en el ranking semanal de KDOL. La cifra refleja la constancia que ha mantenido el artista entre los favoritos de los usuarios de la plataforma.

Además, hasta el 12 de septiembre, Jimin acumulaba más de 226 mil millones de corazones en las votaciones de KDOL. La diferencia con el segundo lugar superaba los 85 mil millones, por lo que continúa liderando el Salón de la Fama de la aplicación.

El cantante también posee otros récords importantes dentro de KDOL. Entre ellos figuran 1467 primeros lugares en el ranking diario, 222 en el semanal y 52 en el mensual, además de marcas relacionadas con las votaciones de cumpleaños y la permanencia en el primer puesto.

Jimin de BTS ocupó el primer lugar del ranking mensual de idols K-pop de la aplicación global KDOL correspondiente a agosto de 2026. (Foto: Instagram / @j.m)

Como se sabe, KDOL es una aplicación de votación de popularidad de idols K-pop que reúne votos de usuarios de Corea del Sur y de otros mercados internacionales como Estados Unidos, Japón y el sudeste asiático. Sus resultados se actualizan diariamente y permiten establecer rankings diarios, semanales y mensuales.

Por otro lado, BTS se prepara para su etapa latinoamericana del “Arirang”, con el que visitará Perú, por primera vez, para ofrecer tres conciertos especiales en el Estadio San Marcos. Como era de esperarse, la expectativa por ver a los idols ha sido tanta que las entradas se agotaron en cuestión de horas.