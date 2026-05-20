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BTS genera expectativa en Perú tras comentarios de Jimin sobre su llegada a Lima. (Foto: Captura/Instagram/Radio Planeta)
BTS genera expectativa en Perú tras comentarios de Jimin sobre su llegada a Lima. (Foto: Captura/Instagram/Radio Planeta)
Por Redacción EC

El integrante de BTS, Jimin, generó entusiasmo entre los seguidores peruanos de la agrupación luego de mencionar que se encuentra emocionado por visitar Perú durante una reciente transmisión en vivo junto a otros miembros de la banda.

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