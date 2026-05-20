El integrante de BTS, Jimin, generó entusiasmo entre los seguidores peruanos de la agrupación luego de mencionar que se encuentra emocionado por visitar Perú durante una reciente transmisión en vivo junto a otros miembros de la banda.

“Estoy realmente emocionado por Perú. Estoy esperando con ansias Perú” , comentó el cantante surcoreano durante el stream, provocando una rápida reacción entre el ARMY peruano en redes sociales.

En la conversación también participaron J-Hope y RM, conocido también como Namjoon. Durante la transmisión, RM mencionó la posibilidad de visitar Machu Picchu durante su estadía en el país.

“¿Tenemos que ir a algún sitio de patrimonio cultural o algo así?”, preguntó J-Hope, a lo que RM respondió: “Vamos a Machu Picchu” .

Por su parte, Jimin comentó que ya conocía referencias sobre el atractivo turístico peruano. “Yo lo he visto. Me pareció muy interesante” , añadió.

La conversación se volvió viral entre los seguidores latinoamericanos de la agrupación y aumentó la expectativa por el próximo paso de BTS por Sudamérica.

Próximo concierto de BTS en Perú

La agrupación surcoreana llegará a Lima como parte de su gira mundial BTS World Tour Arirang, tour que marcó el regreso oficial del grupo a los escenarios tras casi cuatro años de pausa.

La gira inició el pasado 9 de abril en el Goyang Stadium con tres fechas consecutivas en Corea del Sur y posteriormente continuará por distintos países de América Latina.

Perú será una de las paradas del tour y, debido a la alta demanda registrada durante la preventa, la banda anunció una tercera fecha en Lima además de los conciertos ya programados.

La productora Live Nation Perú confirmó que BTS ofrecerá presentaciones los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

La gira también incluirá fechas en Bogotá, Santiago, La Plata y São Paulo.

Las fechas confirmadas para Sudamérica son las siguientes:

2 y 3 de octubre: Bogotá – Estadio El Campín

7, 9 y 10 de octubre: Lima – Estadio San Marcos

14, 16 y 17 de octubre: Santiago – Estadio Nacional

21, 23 y 24 de octubre: La Plata – Estadio Único

28, 30 y 31 de octubre: São Paulo – MorumBIS

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