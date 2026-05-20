Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El integrante de BTS, Jimin, generó entusiasmo entre los seguidores peruanos de la agrupación luego de mencionar que se encuentra emocionado por visitar Perú durante una reciente transmisión en vivo junto a otros miembros de la banda.
El integrante de BTS, Jimin, generó entusiasmo entre los seguidores peruanos de la agrupación luego de mencionar que se encuentra emocionado por visitar Perú durante una reciente transmisión en vivo junto a otros miembros de la banda.
LEE: Horóscopo de HOY, miércoles 20 de mayo: revisa las predicciones más certeras de amor, dinero y trabajo
“Estoy realmente emocionado por Perú. Estoy esperando con ansias Perú”, comentó el cantante surcoreano durante el stream, provocando una rápida reacción entre el ARMY peruano en redes sociales.
En la conversación también participaron J-Hope y RM, conocido también como Namjoon. Durante la transmisión, RM mencionó la posibilidad de visitar Machu Picchu durante su estadía en el país.
“¿Tenemos que ir a algún sitio de patrimonio cultural o algo así?”, preguntó J-Hope, a lo que RM respondió: “Vamos a Machu Picchu”.
Por su parte, Jimin comentó que ya conocía referencias sobre el atractivo turístico peruano. “Yo lo he visto. Me pareció muy interesante”, añadió.
La conversación se volvió viral entre los seguidores latinoamericanos de la agrupación y aumentó la expectativa por el próximo paso de BTS por Sudamérica.
Próximo concierto de BTS en Perú
La agrupación surcoreana llegará a Lima como parte de su gira mundial BTS World Tour Arirang, tour que marcó el regreso oficial del grupo a los escenarios tras casi cuatro años de pausa.
La gira inició el pasado 9 de abril en el Goyang Stadium con tres fechas consecutivas en Corea del Sur y posteriormente continuará por distintos países de América Latina.
MÁS: Jon Favreau salvó a Marvel y quiere lo mismo para “Star Wars”: “The Mandalorian era intergeneracional, padres e hijos la veían juntos”
Perú será una de las paradas del tour y, debido a la alta demanda registrada durante la preventa, la banda anunció una tercera fecha en Lima además de los conciertos ya programados.
La productora Live Nation Perú confirmó que BTS ofrecerá presentaciones los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.
La gira también incluirá fechas en Bogotá, Santiago, La Plata y São Paulo.
Las fechas confirmadas para Sudamérica son las siguientes:
- 2 y 3 de octubre: Bogotá – Estadio El Campín
- 7, 9 y 10 de octubre: Lima – Estadio San Marcos
- 14, 16 y 17 de octubre: Santiago – Estadio Nacional
- 21, 23 y 24 de octubre: La Plata – Estadio Único
- 28, 30 y 31 de octubre: São Paulo – MorumBIS
VIDEO RECOMENDADO
- “El gran reto fue no caer en la imitación”: Jean Rodríguez cantó temas de Michael Jackson en salsa para “Unity” y volverá a hacerlo en nueva entrega
- Young Miko lanza versión renovada de su álbum ‘Do Not Disturb Deluxe’
- Horóscopo de hoy, 19 de mayo: Lee AQUÍ las predicciones más precisas para tu signo
- Grupo Niche vuelve al Festival Chim Pum Callao por los 190 años del primer puerto
- “Lanterns”, serie de DC, estrena nuevo tráiler y confirma su fecha de estreno
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.