00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El show contará además con los personajes de Barrio Sésamo, entre ellos Kermit y Miss Piggy del show de los Muppets | Foto: EFE / Difusión / Composición EC
El show contará además con los personajes de Barrio Sésamo, entre ellos Kermit y Miss Piggy del show de los Muppets | Foto: EFE / Difusión / Composición EC
Por Agencia EFE

El cantante canadiense Justin Bieber se sumará a Shakira, Madonna y el grupo de K-Pop BTS en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.