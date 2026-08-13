La música de la novela familiar “Eres mi bien”, producción de Latina, busca dar el salto de la pantalla peruana al escenario internacional. El álbum de compilación “Eres mi bien” 2025, bajo la dirección y producción musical de José Lindley, ha entrado oficialmente en consideración de los miembros de la Academia Latina de la Grabación para los Latin Grammy 2026.

Este reconocimiento coloca al soundtrack dentro del catálogo de producciones que serán evaluadas por los miembros de la Academia para determinar las nominaciones de la próxima edición de los premios. De esta manera, el proyecto musical nacido de una producción televisiva peruana busca competir junto a trabajos de artistas y productores de distintos países.

José Lindley, productor musical del álbum, destacó la importancia de este paso para la producción nacional. “Este 2026 damos un paso más hacia la cima”, señaló, al recordar que el proyecto le permitió acompañar a millones de peruanos con melodías y ritmos tropicales.

La banda sonora de la producción de Latina. "Eres mi bien" compite en la etapa de consideración en categorías como Productor del Año y Mejor Álbum de Cumbia-Vallenato. (Foto: Difusión)

El soundtrack reúne las voces de reconocidos artistas de la escena musical peruana. Entre los intérpretes que forman parte de la producción figuran Álvaro Rod, Jeinson Manuel, Mauricio Mesones, Micheille Soifer, Jeanpiere Puppi, Mayra Goñi, Piero Riccio y André Rey.

También participa La Gran Banda Latina, completando un repertorio que busca combinar diferentes estilos y matices dentro de la música tropical. La variedad de intérpretes es uno de los elementos que caracteriza a esta producción musical vinculada a la novela.

“Eres mi bien” 2025 ha sido considerada en categorías de gran relevancia dentro de los Latin Grammy, entre ellas Compositor del Año, Productor del Año, Mejor Álbum de Cumbia-Vallenato y Grabación del Año. Cabe resaltar que la consideración no garantiza una nominación, pero representa un importante reconocimiento para el proyecto.

Elenco de Eres mi bien, novela de Latina. Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYAS

Su ingreso al proceso de consideración de la Academia Latina de la Grabación marca un nuevo capítulo para una producción musical peruana que nació como banda sonora de una novela y ahora busca trascender las fronteras de la televisión nacional.