La banda sonora de la producción de Latina. "Eres mi bien" compite en la etapa de consideración en categorías como Productor del Año y Mejor Álbum de Cumbia-Vallenato. (Foto: Latina)
La banda sonora de la producción de Latina. "Eres mi bien" compite en la etapa de consideración en categorías como Productor del Año y Mejor Álbum de Cumbia-Vallenato. (Foto: Latina)
Por Redacción EC

La música de la novela familiar “Eres mi bien”, producción de Latina, busca dar el salto de la pantalla peruana al escenario internacional. El álbum de compilación “Eres mi bien” 2025, bajo la dirección y producción musical de José Lindley, ha entrado oficialmente en consideración de los miembros de la Academia Latina de la Grabación para los Latin Grammy 2026.

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