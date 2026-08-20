Juan Luis Guerra y Carlos Vives, dos de los artistas más importantes e influyentes de la música latinoamericana, se reunirán en el Latin Lima Dúo para protagonizar una noche que promete convertirse en una de las grandes citas musicales del año.

El encuentro será en el Estadio San Marcos desde las 8:00 p.m., en un espectáculo que reunirá en un mismo escenario a dos artistas que han hecho de la música latinoamericana un lenguaje universal y que cuentan con un repertorio capaz de atravesar generaciones.

Hablar de una noche con Carlos Vives y Juan Luis Guerra es hablar de canciones que forman parte de la memoria musical de millones de personas.

Por un lado, el colombiano llegará con himnos como “La Bicicleta”, “La Gota Fría”, “Fruta Fresca”, “Volví a Nacer”, “La Tierra del Olvido”, “Robarte un Beso”, “Déjame Entrar” y “Pa’ Mayté”. Del otro, Juan Luis Guerra y 4.40 pondrán sobre el escenario clásicos imprescindibles como “La Bilirrubina”, “Burbujas de Amor”, “Ojalá que llueva café”, “Bachata Rosa”, “El Niágara en bicicleta”, “Visa para un sueño” y “Frío, Frío”, entre muchos otros.

Una colección de canciones que no necesita presentación y que promete convertir el Estadio San Marcos en un gigantesco coro.

La expectativa crece aún más porque Juan Luis Guerra y Carlos Vives llegan a este concierto después de haber unido sus voces en “Buscando el Mar”, una colaboración que celebra la amistad que ambos han construido a lo largo de los años y que fusiona dos universos musicales profundamente ligados al Caribe que son el vallenato y los sonidos que han marcado la trayectoria del dominicano.

La canción forma parte de El Último Disco, Vol. 1, el nuevo proyecto de Carlos Vives, y nació inspirada en el universo de Gabriel García Márquez y su emblemática obra Cien años de soledad. Bajo el título inicial de “La ciénaga del tiempo”, el tema fue tomando forma hasta convertirse en una canción que habla de libertad, memoria, esperanza y de ese vínculo con el mar que conecta la identidad y la historia del Caribe.

Ahora, ese encuentro que nació en una canción llegará al escenario limeño. Juan Luis Guerra y Carlos Vives representan dos de las voces más reconocibles de nuestra música. Dos artistas con estilos propios, repertorios que forman parte de la memoria colectiva y una capacidad única para conectar generaciones. Verlos juntos en un mismo escenario convierte al Latin Lima Dúo en una experiencia que va mucho más allá de un concierto.

Será una noche para cantar, bailar y celebrar algunos de los sonidos que han definido la identidad musical de Latinoamérica. El vallenato, el merengue, la bachata y los ritmos caribeños se encontrarán en Lima de la mano de dos artistas que han llevado nuestra música a los escenarios más importantes del mundo.