Juan Luis Guerra y Carlos Vives son dos de los artistas más importantes e influyentes de la música latinoamericana. (Foto: Difusión)
Juan Luis Guerra y Carlos Vives son dos de los artistas más importantes e influyentes de la música latinoamericana. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Juan Luis Guerra y Carlos Vives, dos de los artistas más importantes e influyentes de la música latinoamericana, se reunirán en el Latin Lima Dúo para protagonizar una noche que promete convertirse en una de las grandes citas musicales del año.