La música de Juan Luis Guerra inspira una nueva experiencia escénica en Lima. “Visa para un sueño”, escrita y dirigida por Pablo Saldarriaga, es una historia musical que celebra el amor, la esperanza y la alegría del Caribe al ritmo de las canciones más queridas del ícono dominicano.
El espectáculo se presentará en cuatro únicas funciones los días 19, 20, 26 y 27 de noviembre de 2025, a las 9 p. m., en La Peña del Carajo, Barranco. Las entradas para la puesta en escena ya están disponibles en Joinnus.
Saldarriaga, reconocido actor y director, apuesta esta vez por un formato emocional y cercano, donde la música en vivo y la danza se combinan para contar una historia de amor que trasciende las diferencias sociales. Inspirada en el espíritu romántico de las canciones de Juan Luis Guerra.
La trama sigue a Bobby, un joven hijo de migrantes que se enamora de Rosalía, una universitaria de clase alta. Su historia, marcada por la desigualdad y el deseo de un futuro mejor, se convierte en una metáfora sobre la fuerza del amor frente a las barreras del destino.
El elenco está conformado por Pablo Saldarriaga y José Roberto Terry en las voces principales, junto al dúo coreográfico de Cecilia González-Otoya y Fabián Cuadros, bajo la producción ejecutiva de EHLAS Producciones. En 80 minutos de espectáculo, el público disfrutará de un montaje que une canto, baile y emoción en perfecta armonía.
“Juan Luis Guerra me parece encantador, tiene canciones geniales y sabrosas, con letras espectaculares. Además, le canta al amor con ese son caribeño tan atrapador, y eso queríamos transmitir: una historia que celebre la vida y las emociones que nos unen”, comenta Saldarriaga.
Con “Visa para un sueño”, Saldarriaga reafirma su sello como creador escénico capaz de combinar música, narrativa y sensibilidad en un homenaje vibrante al arte latinoamericano.
