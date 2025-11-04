La música de Juan Luis Guerra inspira una nueva experiencia escénica en Lima. “Visa para un sueño”, escrita y dirigida por Pablo Saldarriaga, es una historia musical que celebra el amor, la esperanza y la alegría del Caribe al ritmo de las canciones más queridas del ícono dominicano.

El espectáculo se presentará en cuatro únicas funciones los días 19, 20, 26 y 27 de noviembre de 2025, a las 9 p. m., en La Peña del Carajo, Barranco. Las entradas para la puesta en escena ya están disponibles en Joinnus.

Saldarriaga, reconocido actor y director, apuesta esta vez por un formato emocional y cercano, donde la música en vivo y la danza se combinan para contar una historia de amor que trasciende las diferencias sociales. Inspirada en el espíritu romántico de las canciones de Juan Luis Guerra.

Pablo Saldarriaga presenta “Visa para un sueño”, su nuevo espectáculo musical. (Foto: Instagram)

La trama sigue a Bobby, un joven hijo de migrantes que se enamora de Rosalía, una universitaria de clase alta. Su historia, marcada por la desigualdad y el deseo de un futuro mejor, se convierte en una metáfora sobre la fuerza del amor frente a las barreras del destino.

El elenco está conformado por Pablo Saldarriaga y José Roberto Terry en las voces principales, junto al dúo coreográfico de Cecilia González-Otoya y Fabián Cuadros, bajo la producción ejecutiva de EHLAS Producciones. En 80 minutos de espectáculo, el público disfrutará de un montaje que une canto, baile y emoción en perfecta armonía.

“Juan Luis Guerra me parece encantador, tiene canciones geniales y sabrosas, con letras espectaculares. Además, le canta al amor con ese son caribeño tan atrapador, y eso queríamos transmitir: una historia que celebre la vida y las emociones que nos unen”, comenta Saldarriaga.

Con “Visa para un sueño”, Saldarriaga reafirma su sello como creador escénico capaz de combinar música, narrativa y sensibilidad en un homenaje vibrante al arte latinoamericano.