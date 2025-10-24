El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CCPUCP) presenta “Ana contra la muerte”, una obra del dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón, bajo la dirección de Carla Valdivia. Con las actuaciones de Alejandra Guerra, Grapa Paola y Lelé Guillén, esta puesta en escena invita al público a sumergirse en una historia profundamente humana que combina tragedia, emoción y reflexión social.

La trama gira en torno a una madre que se niega a aceptar la muerte inminente de su hijo enfermo, pero va más allá del drama personal: revela la fragilidad de las estructuras sociales y las profundas desigualdades que marcan la vida de quienes menos tienen.

A través de un lenguaje simbólico y poético, Calderón convierte el dolor en resistencia, transformando la historia íntima en un relato universal. La dirección de Valdivia potencia esa tensión entre lo individual y lo colectivo, logrando que cada escena resuene con una fuerza emocional que interpela al espectador.

Alejandra Guerra, Grapa Paola y Lelé Guillén protagonizan la obra “Ana contra la muerte”. (Foto: Instagram)

“Ana contra la muerte” no solo aborda el duelo y la pérdida, sino también la esperanza y la lucha por la dignidad. Es una obra que habla de las madres, del amor incondicional y de la injusticia, utilizando el teatro como un espacio de sanación y memoria compartida.

El público podrá disfrutar de esta tragedia contemporánea del 23 de octubre al 30 de noviembre, en el Teatro del Centro Cultural PUCP de San Isidro. Cada función promete una experiencia teatral intensa, capaz de conmover y despertar reflexión.

Las entradas están disponibles a través de www.ccpucpencasa.com y en la boletería del CCPUCP, de lunes a domingo, de 3 p.m. a 9 p.m.

Sinopsis

“Ana contra la muerte” trata sobre una madre y todas las cosas que debe atravesar para salvar la vida de su hijo que tiene cáncer. Ana no puede costear los tratamientos que requiere, por lo que hará lo impensable para salvarlo de la muerte. El autor nos presenta una historia trágica cargada de amor donde se cuestiona el sentido de la vida y la muerte, la arbitrariedad de la justicia, las consecuencias de las diferencias sociales y los límites del amor maternal.