El arte se convierte en una herramienta de transformación con “Emvra”, el nuevo espectáculo de la reconocida agrupación artística Kimba Fá, que se presentará los días 6 y 7 de noviembre en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. Las entradas están a la venta en Teleticket.

“Emvra” es una puesta en escena que celebra el poder creador y transformador de la mujer. Lejos de centrarse en el dolor, la propuesta resalta la fuerza, la voz y la capacidad femenina para cambiar realidades a través del arte.

En el escenario, 20 mujeres danzan, cantan, zapatean y golpean los tambores de la memoria con un lenguaje escénico que combina teatro, danza afroperuana y percusión corporal. Cada movimiento busca conectar al público con la energía y la esencia del arte femenino.

Kimba Fá presenta su nuevo espectáculo “Emvra” en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. (Foto: Instagram)

Inspirado en las raíces afroperuanas, andinas, aimaras y criollas, el espectáculo ofrece una experiencia sensorial en la que la música, el movimiento y la palabra se unen para rendir homenaje a la resiliencia y la alegría de las mujeres.

El elenco, conformado por artistas de gran trayectoria, contará con la participación especial de Charo Goyoneche, voz principal del montaje. Juntas, las intérpretes proyectan un mensaje de libertad, identidad y fuerza colectiva.

Kimba Fá presenta su nuevo espectáculo “Emvra” en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. (Foto: Instagram)

Con ritmo, color y emoción, “Emvra” invita a celebrar la creatividad y la esencia femenina en todas sus formas, reafirmando el compromiso de Kimba Fá con el arte como un espacio de expresión, memoria y transformación social.