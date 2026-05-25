Ricardo Montaner se prepara para reencontrarse con el público peruano este 30 de mayo de 2026 en Costa 21, como parte de su gira “El último regreso”. El espectáculo marcará su retorno a los escenarios luego de varios años de pausa y promete una velada íntima, emotiva y llena de recuerdos musicales.

La expectativa por su llegada a Lima ha crecido en las últimas semanas, especialmente entre los seguidores que han acompañado al artista durante más de cuatro décadas de trayectoria. El propio Ricardo Montaner ha definido esta nueva etapa como un reencuentro muy especial con su público: “Un día me detuve... pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El último regreso”.

“Es un show que recordaré siempre durante toda mi carrera. Se los puedo asegurar. No quiero que falten a esta noche tan especial para ustedes y para mí, público peruano”, expresó el artista al referirse a su presentación en el país.

Ricardo Montaner promete un concierto inolvidable en Perú con su gira “El último regreso”. (Foto: Difusión)

El nombre del tour “El último regreso” también ha generado especulaciones sobre una posible despedida definitiva de los escenarios. Sin embargo, el intérprete de “Tan enamorados” ha preferido mantener la reserva sobre ese tema y concentrarse en el significado emocional que tendrá esta serie de conciertos.

Durante el show, Ricardo Montaner ofrecerá un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de su repertorio. Temas como “Tan enamorados”, “Déjame llorar”, “La cima del cielo” y “Castillo azul” formarán parte de una presentación que buscará conectar con distintas generaciones que han seguido su música a lo largo de los años.

Además de sus clásicos, Montaner también incluirá parte de su nueva propuesta musical. Entre las canciones recientes destaca “Para que seas feliz”, sencillo que integra su próximo álbum “El último regreso”, cuya publicación está prevista para este 2026 y que representa una nueva etapa creativa para el cantante venezolano.

Ricardo Montaner promete un concierto inolvidable en Perú con su gira “El último regreso”. (Foto: Difusión)

Las entradas para el concierto de Ricardo Montaner están disponibles a través de Teleticket. Los fans podrán disfrutar de lo mejor de su repertorio durante el show del próximo 30 de mayo en Costa 21.