Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ricardo Montaner promete un concierto inolvidable en Perú con su gira “El último regreso”. (Foto: Difusión)
Ricardo Montaner promete un concierto inolvidable en Perú con su gira “El último regreso”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Ricardo Montaner se prepara para reencontrarse con el público peruano este 30 de mayo de 2026 en Costa 21, como parte de su gira “El último regreso”. El espectáculo marcará su retorno a los escenarios luego de varios años de pausa y promete una velada íntima, emotiva y llena de recuerdos musicales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.