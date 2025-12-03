Hoy la capital peruana se convierte en el epicentro de los grandes espectáculos musicales, y ahora tras las exitosas presentaciones de Shakira y Dua Lipa, Ricardo Montaner sorprende anunciando que llegará a Lima en 2026. El concierto programado para el próximo año, hoy ya cuenta con habilitación de fechas mediante las cuales se inicia la preventa de entradas que te permitirán formar parte de “El Último Regreso”, la gira mundial con la cual el artista venezolano retorna a los escenarios tras varios años alejado.

RICARDO MONTANER LLEGARÁ A LIMA EN 2026 Y AQUÍ TE BRINDAMOS TODOS LOS DETALLES AL RESPECTO

Conforme ha transcurrido el presente 2025, Lima ha llamado la atención debido a la realización de grandes espectáculos musicales, siendo ahora la ciudad latinoamericana que albergará el concierto de Ricardo Montaner programado para fines del quinto mes del próximo año.

Así lo da a conocer el propio artista argentino-venezolano mediante página web donde coloca enlace directo para la venta de entradas que figura a cargo de Teleticket desde el 5 de diciembre, y dirigida de manera exclusiva para quienes cuentan con tarjetas de crédito y débito de BBVA.

Según la información brindada oficialmente, el único concierto que brindará Ricardo Montaner en Lima, se producirá el sábado 30 de mayo de 2026, y ello como parte de los shows musicales que tiene programado a lo largo de Latinoamérica, y terminan conformando la gira mundial denominada “El Último Regreso”.

Costa 21 ubicado en la Costa Verde de San Miguel es el escenario escogido para disfrutar del retorno a Lima del intérprete de temas como “Tan Enamorados” y “Me Va a Extrañar”, entre otros que integran repertorio con más de 40 años de trayectoria.

“Tras varios años de silencio en los escenarios, una de las voces más grandes de la música en español vuelve con ”El Último Regreso"“, refiere Teleticket a fin de dar a conocer todos los pormenores acerca del gran y único concierto que ofrecerá Ricardo Montaner durante la noche del sábado 30 de mayo de 2026.

PRECIOS, FECHAS Y ENTRADAS DISPONIBLES PARA VER EN VIVO A RICARDO MONTANER EL 30 DE MAYO DE 2026

La espera ha terminado para los fans peruanos de un Ricardo Montaner que como parte del Tour “El Último Regreso”, inicialmente recorrerá Latinoamérica, y llegará a Lima con repertorio donde también figuran incluidos los clásicos “La Cima del Cielo” y “Bésame”.

Desde el 5 de diciembre, la Preventa BBVA para adquirir entradas al concierto del 30 de mayo de 2026, habrá iniciado buscando beneficiar a quienes tengan tarjeta de crédito o débito de dicho banco, siendo estos los precios oficiales hasta el día 6 y/o agotar stock, según Teleticket:

PLATINUM, 440 soles

VIP, 320 soles

PREFERENCIAL (Stand Up), 220 soles

TRIBUNA LATERAL DERECHA E IZQUIERDA, 340 soles

TRIBUNA PREFERENCIAL, 140 soles

Una vez llegada la fecha del 7 de diciembre, todos los medios de pago contarán para empezar a comprar entradas de manera general, y vía Teleticket buscando asegurar un lugar en el Costa 21 de San Miguel donde Ricardo Montaner brindará show musical por última vez sobre tierras peruanas.

Si eres fan o seguidor del reconocido artista argentino-venezolano de 68 años, toma en cuenta que los precios hasta el mismo 30 de mayo de 2026 y/o agotar stock, son los siguientes habiéndose establecido el monto de 395 soles (PLATINUM) dirigido a personas con carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS):