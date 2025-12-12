El Perú continúa siendo un destino clave en 2026 para los conciertos que se avecinan, con reconocidos artistas que regresan después de varios años y otros que pisarán suelo peruano por primera vez. Los recientes anuncios que hicieron las empresas de entretenimiento prometen emocionar a los miles de fanáticos que esperan la llegada de Ricardo Montaner, Mon Laferte, Alejandro Sanz, Bad Bunny, My Chemical Romance, Miguel Bosé, entre otros. De esta manera, los peruanos podrán disfrutar de una variada cartelera de presentaciones para todos los gustos, con puestas en escena de primer nivel que, sin duda, captarán la atención de más de uno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS CONCIERTOS EN PERÚ PARA ESTE 2026?

Los conciertos no paran este 2026, y miles de fanáticos peruanos podrán disfrutar de un show de primer nivel con los artistas del momento. Bad Bunny, My Chemical Romance, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Grupo Frontera, Doja Cat, The Killers, Interpol, Fonseca, Big Time Rush y más, serán los reconocidos interpretes que brindarán una serie de espectáculos en el Estadio Nacional, Costa 21 y Parque de la Exposición. De esta manera, los interesados ya pueden adquirir sus entradas a través de Teleticket o Joinnus. A continuación, te presentamos el calendario de las principales presentaciones para el próximo año:

Enero

Andy Bell (10 de enero de 2026) : El cantante británico se presentará en el Parque de la Exposición de Lima y las entradas están disponibles en Joinnus.

: El cantante británico se presentará en el Parque de la Exposición de Lima y las entradas están disponibles en Joinnus. Bad Bunny (16 y 17 de enero de 2026) : El puertorriqueño se presentará en el Estadio Nacional y los tiques se podrán encontrar a través de Teleticket.

: El puertorriqueño se presentará en el Estadio Nacional y los tiques se podrán encontrar a través de Teleticket. My Chemical Romance (25 de enero de 2026) : Como parte de su gira ‘South américa 2026 / Long live the black parade’, la banda brindará un show en el Estadio Nacional. Las entradas están disponibles por medio de Ticketmaster.

: Como parte de su gira ‘South américa 2026 / Long live the black parade’, la banda brindará un show en el Estadio Nacional. Las entradas están disponibles por medio de Ticketmaster. Kangin (30 de enero de 2026): El cantante coreano se presentará en el Teatro Peruano Japonés y los boletos están a la venta a través de Joinnus.

Febrero

Doja Cat (13 de febrero de 2026) : Llega con su ‘Ma vie world tour’ en el Arena 1 de San Miguel, en Lima. Los tiques están disponibles a través de Ticketmaster.

: Llega con su ‘Ma vie world tour’ en el Arena 1 de San Miguel, en Lima. Los tiques están disponibles a través de Ticketmaster. Alejandro Sanz (25 y 26 de febrero de 2026) : El cantante español llega con su gira ‘¿Y ahora qué?’ en el Estadio Nacional y los boletos están a la venta en Teleticket.

: El cantante español llega con su gira ‘¿Y ahora qué?’ en el Estadio Nacional y los boletos están a la venta en Teleticket. Big Time Rush (26 y 27 de febrero de 2026): La banda se presentará en el Duomo Costa 21, en San Miguel. Las entradas se encuentran disponibles por medio de Teleticket.

Marzo

Miguel Bosé (4 de marzo de 2026) : El cantante llega con su ‘Importante tour 2025-2026’ en el Arena 1 de San Miguel, en Lima. Los interesados en comprar las entradas están a la venta en Ticketmaster.

: El cantante llega con su ‘Importante tour 2025-2026’ en el Arena 1 de San Miguel, en Lima. Los interesados en comprar las entradas están a la venta en Ticketmaster. The Killers (23 de marzo de 2026) : Brindarán un concierto al aire libre en Costa 21 de San Miguel, en Lima. Los boletos a la venta en Teleticket.

: Brindarán un concierto al aire libre en Costa 21 de San Miguel, en Lima. Los boletos a la venta en Teleticket. Interpol (24 de marzo de 2026) : Se presentarán en Costa 21 de San Miguel y las entradas están disponibles por Teleticket.

: Se presentarán en Costa 21 de San Miguel y las entradas están disponibles por Teleticket. Fonseca (26 de marzo de 2026) : El cantautor colombiano llega con su ‘Tropicalia Tour’ en el Arena 1 de San Miguel. Los boletos están a la venta en Ticketmaster.

: El cantautor colombiano llega con su ‘Tropicalia Tour’ en el Arena 1 de San Miguel. Los boletos están a la venta en Ticketmaster. Una noche de salsa 14 (27 y 28 de marzo de 2026): En una nueva edición, reconocidos grupos de salsa darán un concierto en el Estadio Nacional. La venta de entradas será a través de Teleticket.

Abril

Sebastián Yatra (22 de abril de 2026) : El popular colombiano llega para presentar ‘Entre tanta gente tour’ en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel. Los tiques están a la venta en Teleticket.

: El popular colombiano llega para presentar ‘Entre tanta gente tour’ en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel. Los tiques están a la venta en Teleticket. Megadeth (23 de abril de 2026) : Con su gira ‘This was our life’, se presentarán en Costa 21 en San Miguel. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Teleticket.

: Con su gira ‘This was our life’, se presentarán en Costa 21 en San Miguel. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Teleticket. Mac DeMarco (24 de abril de 2026): El cantautor estadounidense se presentará en Costa 21 y las entradas se encuentran disponibles en Teleticket.

Mayo

Korn (5 de mayo de 2026) : La banda estadounidense se presentará en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel y los tiques están disponibles en la plataforma de Teleticket.

: La banda estadounidense se presentará en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel y los tiques están disponibles en la plataforma de Teleticket. Mon Laferte (23 de mayo de 2026): La cantante chilena llega al Multiespacio Costa 21 de San Miguel. Las entradas están a la venta por medio de Teleticket.

Junio

Ricardo Arjona (26 de junio de 2026): El popular cantante guatemalteco llega con su gira mundial ‘Lo que el Seco no dijo’ en el Estadio Nacional. Los boletos estarán disponibles a través de Teleticket.

Octubre

Grupo Frontera (17 de octubre de 2026): La banda con raíces mexicanas llega con su gira ‘Triste, pero bien c*brón tour’ en Costa 21 de San Miguel. Los boletos se encuentran disponibles a través de Teleticket.

Noviembre

Eros Ramazzotti (24 de noviembre de 2026): Llega con su ‘Una historia importante world tour’ en el Arena 1 de la Costa Verde. Los interesados podrán adquirir sus entradas en Joinnus y otras plataformas autorizadas.

VIDEO RECOMENDADO