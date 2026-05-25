Por Redacción EC

Actualmente, Chayanne es uno de los artistas latinos más reconocidos de la música pop en español gracias a su exitosa trayectoria como cantante y actor. De hecho, con varias décadas de carrera artística, ha logrado una gran popularidad en Latinoamérica y otros países debido a sus temas emblemáticos, giras internacionales y su marcada influencia en la música romántica y el pop latino. En ese contexto, miles de fanáticos peruanos recibieron una gran noticia con la confirmación de la presencia del artista puertorriqueño en Lima este 2026 como parte de su tour “Bailemos Otra Vez”. Tras ello, la empresa Ticketmaster habilitó la venta de entradas a través de su plataforma para este esperado concierto, que se realizará en el Estadio Nacional. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.