Actualmente, Chayanne es uno de los artistas latinos más reconocidos de la música pop en español gracias a su exitosa trayectoria como cantante y actor. De hecho, con varias décadas de carrera artística, ha logrado una gran popularidad en Latinoamérica y otros países debido a sus temas emblemáticos, giras internacionales y su marcada influencia en la música romántica y el pop latino. En ese contexto, miles de fanáticos peruanos recibieron una gran noticia con la confirmación de la presencia del artista puertorriqueño en Lima este 2026 como parte de su tour “Bailemos Otra Vez”. Tras ello, la empresa Ticketmaster habilitó la venta de entradas a través de su plataforma para este esperado concierto, que se realizará en el Estadio Nacional. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DE CHAYANNE EN LIMA?

Miles de fanáticos peruanos recibieron una buena noticia tras confirmarse que Chayanne brindará un espectacular concierto el próximo 2 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima. En esta oportunidad, los seguidores podrán disfrutar de una serie de éxitos musicales como “Torero”, “Dejaría Todo”, “Salomé” y “Bailando Bachata”, entre otros temas que harán cantar, bailar y disfrutar a más de uno. Asimismo, se espera un espectáculo sin precedentes y de primer nivel, con un despliegue visual y vibrantes coreografías.

De esta manera, las personas que deseen adquirir sus entradas para ver en vivo al artista puertorriqueño podrán hacerlo a través de Ticketmaster (LINK) o en sus puntos de venta físicos autorizados, ubicados en Wong Benavides, Wong San Miguel, Metro Plaza Norte y Wong San Borja. Por consiguiente, te presentamos el precio de las entradas, tanto en la Preventa BBVA (con 20 % de descuento) como en la venta general, que inició el 23 de mayo:

Platinum : S/ 595 y S/ 725

: S/ 595 y S/ 725 Occidente : S/ 505 y S/ 615

: S/ 505 y S/ 615 VIP : S/ 425 y S/ 515

: S/ 425 y S/ 515 General : S/ 295 y S/ 355

: S/ 295 y S/ 355 Tribuna norte: S/ 147 y S/ 175

¿QUIÉN ES CHAYANNE?

Elmer Figueroa Arce, más conocido simplemente como Chayanne, es un cantante, compositor, bailarín y actor puertorriqueño. Su carisma, su voz inconfundible y sus enérgicas presentaciones en vivo lo han convertido en uno de los artistas más populares de habla hispana. La discografía de Chayanne es extensa y repleta de éxitos. Entre sus canciones más populares a nivel mundial destacan “Dejaría todo”, “Torero” y “Tiempo de Vals”.