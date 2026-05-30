‘La granja VIP’ es un programa de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. De hecho, diversas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Shirley Arica, Samahara Lobatón, Pamela López y Gabriela Herrera, entre otros, dan de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales debido a las fuertes polémicas que existen entre algunos de ellos. Es así que, desde México, Alfredo Adame, ganador de la primera temporada del reality, sorprendió a más de un seguidor al enviar saludos a los participantes y expresar su respaldo al ‘Team Reales’. Esto generó una serie de reacciones y comentarios en redes sociales debido a la relevancia que tiene el actor mexicano y la influencia que ejerce entre el público. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ ALFREDO ADAME A LOS SEGUIDORES DE ‘LA GRANJA VIP’?

A menos de dos semanas para la gran final de ‘La granja VIP’, los participantes arman sus mejores estrategias para quedarse y llevarse el ansiado premio económico. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores en los últimos días fue el respaldo de Alfredo Adame, ganador de la primera temporada del reality en México, al ‘Team Reales’, integrado por Paul Michael, Diego Chávarri, Pamela López, Cri Cri, Gabriela Herrera y Mónica Torres. A través de la cuenta oficial de Team Reales en TikTok, el reconocido actor inició el video agradeciendo a los fanáticos por el apoyo que recibió durante su participación en el programa de convivencia.

Asimismo, el presentador mexicano no dudó en instar a los internautas a votar por los integrantes de los ‘Reales’, dejando en claro su respaldo y preferencia por este grupo a pocos días de la final de temporada. “Soy su amigo Alfredo Adame, les mando un saludo y un abrazo muy afectuoso con todo cariño y les agradezco infinitamente todo su apoyo hacia mí. Las amo, las quiero, qué lindo se han portado. Y bueno también a ustedes amigos les pido votos para el Team Reales del Perú, ¡Apóyenlas, por favor! Soy su amigo Alfredo Adame desde México y ya saben todo mi cariño para el Perú y todo mi cariño para el Team Reales del Perú, gracias", expresó el artista, visiblemente emocionado.

PATI LORENA SUFRE LESIÓN Y FUE AUXILIADA POR DIEGO CHÁVARRI Y CRI CRI EN ‘LA GRANJA VIP’

En la última edición de ‘La granja VIP’, Pati Lorena preocupó a sus compañeros luego de que aparentemente sufriera un desgarro en la pierna izquierda durante una prueba que afrontó para salvarse de la sentencia junto a Cri Cri y Paul Michael. A pesar de que inicialmente se quejó de ciertas molestias, al parecer el dolor se intensificó con el paso de las horas, por lo que tuvo que ser auxiliada por Diego Chávarri y Cristian Martínez. De acuerdo con las imágenes, se observa a ambos participantes trasladando en una silla a la también productora, quien constantemente manifestaba molestias y se quejaba del dolor, con el objetivo de que su situación se complique. Así, gracias a la rápida reacción de sus compañeros, la tiktoker pudo recibir la atención necesaria para continuar en competencia, mientras permanece bajo el cuidado del equipo médico y del ‘Team Víboras’, integrado por Samahara Lobatón y Shirley Arica.