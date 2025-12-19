El cantante español Raphael, consolidado como una de las leyendas vivas más importantes de la música, anunció que regresará al Perú, el próximo sábado 3 de octubre de 2026.

Y es que, dará un concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su nueva gira mundial titulada “Raphaelísimo Tour 2026”, celebrando sus más de seis décadas de trayectoria.

Afiche del concierto de Raphael

Así, el espectáculo que dará El Divo de Linares promete ser un recorrido emocional por los hitos que han marcado la historia de la música iberoamericana, incluyendo himnos como “Yo soy aquel”, “Mi gran noche”, “Escándalo” y “En carne viva”.

La vigencia del intérprete ha sido ratificada recientemente por la industria musical, tras ser nombrado Persona del Año 2025 por los Latin Grammy, reconocimiento que destaca su impacto artístico y capacidad para unir generaciones.

Raphael en Lima

Además de sus grandes éxitos, Raphael presentará en Lima canciones de su más reciente producción discográfica, “Ayer… aún”. En este álbum, el artista rinde tributo a la chanson française, interpretando piezas de figuras legendarias como Edith Piaf y Charles Aznavour.

Información sobre entradas

Las entradas para el evento, producido por F&M Entertainment, estarán disponibles en la plataforma Ticketmaster en las siguientes fechas:

Preventa exclusiva BBVA: 22 y 23 de diciembre de 2025

22 y 23 de diciembre de 2025 Venta general: A partir del 24 de diciembre de 2025