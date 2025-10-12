La gran final de “Yo soy” tuvo presentaciones que quedarán para la historia del programa, tales como el performance de Raphael, quien se ganó el aplauso del público y la emoción del jurado con su impactante versión de “Balada de la trompeta”.
El cantante Josué Rivaldo apostó por una interpretación teatral para la última ronda de la gala final, donde hizo gala de su desenvolvimiento escénico y su control vocal.
El imitador de Raphael apareció sobre el escenario vestido de payaso para dar rienda suelta a su talento emulando la tristeza y la profundidad del colorido personaje. Como resultado, el jurado lo aplaudió anonadado.
“Que hermoso verte caracterizado interpretando este tema. Lo has hecho muy bonito”, dijo Jely Reátegui. Carlos Alcántara añadió: “Siempre hemos esperado este momento, verte caracterizado. Muy valiente de tu parte y una linda presentación. Felicitaciones, eres un grande”.
“Todo me ha conmovido. Has sido el conducto para que todas esas emociones lleguen a mí. Esperábamos esto y lo has hecho impecablemente bien”, puntualizó Ricardo Morán.
Pese a su esfuerzo, el imitador de Raphael no logró coronarse como campeón de la temporada de “Yo soy”, quedándose con el segundo lugar. El intérprete de Pedro Infante resultó ganador con el tema “Deja que salga la luna”.
