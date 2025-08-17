Imitador de Raphael obtiene la aprobación del jurado con solo 3 segundos de casting. (Foto: Latina)
Redacción EC
Redacción EC

El joven participante Josué Quispe, de 21 años, llegó al casting de y obtuvo lo que podría ser la aceptación más rápido en la historia del programa con su imitación de Raphael. Apenas empezó a cantar, el jurado cortó la presentación y le dio el “sí”.

El casting se dio el pasado sábado 16 de agosto, cuando el joven participante llegó al programa para dar rienda suelta a su talento. Josué Quispe se paró sobre el escenario y su voz fue aplaudida de pie por el jurado.

“Me doy cuenta de que has ensayado la imitación para el casting”, dijo Ricardo Morán tras darle la bienvenida a la siguiente etapa de “Yo soy”.

Cabe resaltar que, tras recibir la aprobación de Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, el joven interpretó una canción más y recibió elogios por su performance.

Cabe resaltar que Josué Quispe ya ha tenido experiencia como imitador en la televisión, ya que hace algunos años fue parte de “Yo soy kids” y se robó el aplauso del público con su interpretación de un joven José José.

Imitador de Raphael participó en "Yo soy kids" como José José. (Foto: Latina)
De esta manera, el joven intérprete nacional vuelve a probar suerte en el formato, pero con la imitación de Raphael. Ahora, debe prepararse para clasificar a la siguiente etapa y llegar a las galas en vivo de “Yo soy”.

