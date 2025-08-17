El joven participante Josué Quispe, de 21 años, llegó al casting de “Yo soy” y obtuvo lo que podría ser la aceptación más rápido en la historia del programa con su imitación de Raphael. Apenas empezó a cantar, el jurado Ricardo Morán cortó la presentación y le dio el “sí”.
El casting se dio el pasado sábado 16 de agosto, cuando el joven participante llegó al programa para dar rienda suelta a su talento. Josué Quispe se paró sobre el escenario y su voz fue aplaudida de pie por el jurado.
LEE: “Yo Soy”: Ricardo Morán enfrenta críticas por comentarios a imitador en pleno casting
“Me doy cuenta de que has ensayado la imitación para el casting”, dijo Ricardo Morán tras darle la bienvenida a la siguiente etapa de “Yo soy”.
Cabe resaltar que, tras recibir la aprobación de Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, el joven interpretó una canción más y recibió elogios por su performance.
Cabe resaltar que Josué Quispe ya ha tenido experiencia como imitador en la televisión, ya que hace algunos años fue parte de “Yo soy kids” y se robó el aplauso del público con su interpretación de un joven José José.
MÁS INFORMACIÓN: “Es un perpetuador de mediocridad”: Salim Vera lanza dura crítica hacia ‘Yo Soy’
De esta manera, el joven intérprete nacional vuelve a probar suerte en el formato, pero con la imitación de Raphael. Ahora, debe prepararse para clasificar a la siguiente etapa y llegar a las galas en vivo de “Yo soy”.
TE PUEDE INTERESAR
- ¡Nueva polémica en ‘Yo Soy’! Imitador de Ferxxo denuncia humillaciones para subir el rating: “No soy el primero”
- Karen Schwarz celebra el regreso de “Yo soy” con nuevos rostros: “Me gusta que tenga otro giro”
- Nelly Rossinelli llegó a “Yo soy” para pasar un peculiar casting: ¿A que cantante imitó?
- ¡Inesperado! Así fue el tenso momento que protagonizaron Ricardo Morán y Carlos Alcántara en pleno casting en vivo de Yo Soy: “Parece mentira”
- “Yo Soy”: Imitadora de Karol G se robó la atención del jurado con peculiar casting
Contenido sugerido
Contenido GEC