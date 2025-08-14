Nelly Rossinelli sorprendió a todos sus seguidores al aparecer sobre el escenario de “Yo soy” para pasar su casting imitando a una reconocida artista nacional. La recordada jurado de “El gran chef famosos” dio lo mejor de sí, pero no convenció al jurado, eso sí, aprovechó el espacio para promocionar su nuevo programa en Latina.

En la edición del miércoles 13 de agosto, Nelly Rossinelli entró al escenario de “Yo soy” para contar detalles exclusivos de su nuevo programa “¿Cuál es tu pedido?”, que estrenará el próximo lunes 25 de agosto.

“Da nervios estar en este escenario. Yo he venido acá a contarles algo que se viene pronto en el canal. Se viene prontito ‘¿Cuál es tu pedido?’, mi nuevo programa en Latina. Quería invitarlos a participar”, dijo la recordada ‘mamá de los pericotitos’.

Nelly Rossinelli llegó a “Yo soy” para pasar un peculiar casting como Maricarmen Marín. (Foto: Latina)

“Es un programa de cocina que nuevamente une a las familias peruanas con la gastronomía, el entretenimiento. Vamos a invitar a dos amigos famosos. Uno de ellos va a hacer un pedido, entonces, aquí en mi cocina, vamos a hacer realidad ese sueño”, agregó.

Tras dar detalles de su nuevo programa, Nelly Rossinelli probó suerte en “Yo soy” imitando a Maricarmen Marín; sin embargo, el jurado prefirió solo darle un aplauso y desearle éxitos en su nuevo programa.

Como se recuerda, Nelly Rossinelli seguirá vinculada a Latina como conductora principal del programa “¿Cuál es tu pedido?”, espacio que debutará en la pantalla chica el próximo lunes 25 de agosto.